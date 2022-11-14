【網上交友】在台21歲港女遭男網友放飛機　精神不穩街邊自殘送院

▲ 在台21歲港女遭男網友放飛機，精神不穩，街邊自殘獲送院治理。

不少人有結交網友的習慣，一名在台灣讀大學的21歲香港女生，日前在網上認識到一位男大學生。二人相約見面後，男生沒有在約會地點出現，而是躲在暗處觀察。在看到女事主後，男生認為事主不是他偏好的異性類型，於是直接離開並失聯，令女事主感到鬱悶，更以利器在街上自殘，最終因暈倒在路邊而被送院。

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據台灣媒體報道，香港一名21歲的周姓女生，目前正在台灣新竹市一間大學讀書，日前上網認識了一名夏姓男大學生，並相約在木柵動物園約會。為了赴會，女事主需搭乘火車及捷運，輾轉之下才來到約會地點等候。

女事主抵達約會地點後，一直在旁暗中觀察的夏姓男生，發現女事主不是他偏好的異性類型後，決定直接離開。期間女事主打電話、傳簡訊，男生都以臨時有事為由來拒絕見面，令女事主很難過。

女事主隨後在動物園附近漫無目的行走，當天凌晨2時許，女事主更在新光路路邊一角倒坐、精神狀況不穩。有市民發現異樣報警，由於女事主在台灣並無親戚，警員惟有聯絡其手機上最近一個聯絡號碼，並找到夏姓男生。

夏姓男生得知女事主自殘後，亦趕往女事主所在位置，陪著她乘坐救護車入院接受治療，而事主在經過治療後已無大礙。

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責任編輯：羅嘉欣