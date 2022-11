【家世顯赫】鄧梓峰出席香港和平紀念日　十郎家族資產達20億不炫富

有TVB金牌司儀之稱的鄧梓峰,加入娛樂圈前當皇家香港軍團(義勇軍),亦曾被送到英國桑德赫斯特皇家軍事學院受訓,故對軍事和飛行知識豐富。他退役時更特別找鑄劍廠量身訂造了一把劍留念,上面刻有「Lieutenant Patrick Dunn」及他的軍人號碼,非常有紀念價值。

昨日(11月13日)是香港和平紀念日,紀念兩次世界大戰中的逝者,而今年是3年疫情來首次恢復過往的規模,多個團體代表親自獻花。

一向有參與以往紀念活動的「十郎」鄧梓峰,昨日亦有現身皇后像廣場,穿上一身整齊制服的他佩戴多個勳章,醒神又霸氣,他更脫下口罩與多位老朋友合照留影,相當高興。他留言寫道:

已經有兩年冇出席Remembrance Sunday紀念活動,今日Cenotaph一聚,別有一番意思!Lest We Forget! We will remember them!