【家世顯赫】鄧梓峰出席香港和平紀念日　十郎家族資產達20億不炫富

▲ 鄧梓峰闊別兩年現身和平紀念日活動。

有TVB金牌司儀之稱的鄧梓峰，加入娛樂圈前當皇家香港軍團（義勇軍），亦曾被送到英國桑德赫斯特皇家軍事學院受訓，故對軍事和飛行知識豐富。他退役時更特別找鑄劍廠量身訂造了一把劍留念，上面刻有「Lieutenant Patrick Dunn」及他的軍人號碼，非常有紀念價值。

昨日（11月13日）是香港和平紀念日，紀念兩次世界大戰中的逝者，而今年是3年疫情來首次恢復過往的規模，多個團體代表親自獻花。

一向有參與以往紀念活動的「十郎」鄧梓峰，昨日亦有現身皇后像廣場，穿上一身整齊制服的他佩戴多個勳章，醒神又霸氣，他更脫下口罩與多位老朋友合照留影，相當高興。他留言寫道：

已經有兩年冇出席Remembrance Sunday紀念活動，今日Cenotaph一聚，別有一番意思！Lest We Forget! We will remember them!

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【關注關注組】金牌司儀鄧梓峰博學多才 上天落海樣樣精十項全能

十項全能

會計系畢業的鄧梓峰放棄高級會計師工作，毅然加入娛圈，曾在加拿大電視台擔任新聞主播，回流後到商台任DJ，至今成為金牌司儀。他精通四文五語，包括中、英、法及德文，高爾夫球、潛水、馬術、劍擊、詠春及筆跡分析都有愛參與，絕對是十項全能。

作為劇集及電影「綠葉王」，就算飾演警司、醫生、機師等專業角色都入型入格。熱愛飛行的他於2000年考獲小型飛機駕駛執照，擁有逾1000小時飛行經驗，是香港飛行協會會員及香港航空青年團上尉，在劇集《衝上雲霄》飾演機師外，更擔任劇集的飛行技術指導，專業駕駛技術更獲監製讚賞。

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系出名門

鄧梓峰家世顯赫，父親鄧廷琮經營空運及海運業務，家族資產高達20億。雖然出生富裕家庭，但他向來作風低調，從不炫富，亦不似一般富二代玩世不恭。

30歲已成家立室，與妻子育有4名子女，鄧梓峰育兒思想不受束縛，寧願捨棄香港的傳統名校，讓4子女入讀國際學校，不受功課讀書壓力影響，用更多的時間去探索世界，而4個子女跟爸爸同樣美國波士頓大學畢業，可謂一門五傑。

雖然他經常四飛、愛打高爾夫球過著上流生活，但生活非常貼地。去年被拍到帶雙胞胎兒子行商場，購買價值79元的保暖衣，十分慳家。他曾一架車揸足27年，相信比起任何時下年輕富二代更貼地氣。

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