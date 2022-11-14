【老馮求人】幫「朋友」撲演唱會門票被放飛機 方健儀：找別人幫忙還諸多要求

▲ 世上有好些人高估自己，找人幫忙還多多要求。

年尾是演唱會高峰期，往往一票難求。聽一些搞演唱會的前輩說，每年這段時期自己突然很受歡迎，電話短訊響個不停，連一些30年沒聯絡的朋友都會突然浮面。開場白大同小異︰「Hello Peter，好耐無見，最近點呀？忙唔忙呀？無呀，好耐無搵你，咪搵下你囉……（下省一萬字）。」

接着便入正題︰「無呀，想睇吓XX開演唱會，你攞唔攞到飛？無壓力㗎！但如果攞到，可摸耳攞10張連位靚飛？最好星期六日啦，就我朋友放假吖嘛！」

前輩滴汗，一票難求下想拿10張？還要連位靚飛？最重要是大家並不熟絡，推搪說︰「盡力吧！」匆匆掛綫。結果前輩找到4張，要坐山腰，平日場次，兼要付費。此時朋友說︰「吓？唔係嘛！你咁高級都攞唔到第1行呀？仲要閒日飛？咁我唔要喇！」前輩一肚氣，橫豎大家沒有交情，直接封鎖電話，樂得耳根清靜。

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我想，世上有好些人高估自己，他們a.k.a馮先生馮小姐，「老馮」的馮或奉旨的奉，找別人幫忙還諸多要求。一次過後知道底蘊，然後便沒有然後。當中的關鍵，是人與人之間的交情。多年來互不交往，沒有任何基礎，一交往便要求多多，關係脆弱到不行。我這個小薯沒能力搭路買票，但偶爾有些Cold Call着我節目找誰誰誰做訪問，並謂︰「畀個面幫幫忙！」我摸不着頭腦，畀面是建基於大家有一定認識，對你有信任才可畀面。我對你毫無認知，教我如何畀面你？

前輩拋下金句︰「無事常食飯。」人情是要經營的，大家平日沒特別事都要多吃飯聯繫感情。關係有了根基後，有事相求也不會馮先生馮小姐上身。

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全文刊於《晴報》，原題為突然聯絡的「朋友」