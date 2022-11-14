【南韓人踩人】再多一名20多歲南韓女性死亡　遇難者增至158人

▲ 再多一名20多歲南韓女性死亡，遇難者增至158人。(韓聯社圖片)

南韓首爾梨泰院上月發生嚴重踩踏事故，造成逾百人死亡。事故再添一死，死者是20多歲的南韓女性，事故中累計造成158人死亡、196人受傷。

據韓聯社報道，南韓中央災難安全對策本部今日（14日）通報，截至前晚（13日）11時，新增的死者是20多歲的南韓女性，留醫兩星期後不治。196名傷者中有186人出院。事故遇難者中共有132名南韓人，其中130人已出殯，26名外國人中24人的遺體已被運回其本國。

當地政府將在本週召開「跨政府災難安全管理體系改編特別工作小組（TF）」會議，到下月底前制定綜合對策，預防類似事故再次發生。同時，還將從當天起到本月25日實施「2022年安全南韓演練」，檢查災難應對體系，將國民因災難遭受的損失降至最低。

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責任編輯：陳麗娜