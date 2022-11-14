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【醫療事故】77歲老婦腿骨折入院8天活活餓死　醫院事後咁解畫

健康 12:12 2022/11/14

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77歲老婦腿部骨折 ，入院8天活活餓死。

法國有醫院近日發生離譜的醫療事故，有年老女患者早前因骨折入院，期間被要求手術前禁食，惟由於人手緊張，手術竟不斷被押後，老婦8日內僅飲得一碗菜湯，令她最後活活餓死於醫院，事件令當地十分震驚，死者家屬正向院方追究責任。

最新影片:

據外媒報導，法國77歲老婦西蒙（Claudette Simon）於8月23日因腿部骨折，被緊急送入當地一間醫院，需要她被判斷為需要進行開刀手術，但由於院方人手不足，於是便將老婦列入手術等候名單，並要求手術前空腹，於是她僅僅喝了一碗蔬菜湯後便再沒有食物供應，由於長時間沒有飲食，她手術還未等到，身體便已因嚴重脫水陷入昏迷，經搶救後於8月31日不治。

法國77歲老婦西蒙住院8日僅被供應一碗蔬菜湯。(網上圖片)

死者的女兒事後向媒體控訴，母親在醫院等待時每天都給孩子們打電話，告訴他們當天的情況，她表示「母親曾多次向醫護人員要求食物」，然而得到的答案都是「不，你必須禁食，明天要接受手術」。家屬認為此舉與虐待病人無異，又十分不忿院方未有詳細說明西蒙死因，也沒有向他們道歉。

事件曝光後，院方以急症室人手不足，解釋無法在原定日期為西蒙做手術，但卻沒有透露更多細節，由於外界反應極大，巴黎當局正調查事件。]

報道亦引述醫護人員表示，醫院一般不會要病人空腹超過48小時，而理論上人缺水3日會渴死，3個月才會餓死，問題在於院方有否在病人空腹期間為病人補水。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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