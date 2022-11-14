【ERROR自爆96小時】193曾太自滿被阿Dee指說話難聽　保錡歷谷由借酒消愁找回目標

▲ 193曾太自滿被阿Dee指說話難聽，保錡歷谷由借酒消愁找回目標。

ViuTV新節目《ERROR自爆96小時》昨晚（11月13日）首播，節目組為ERROR成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）與吳保錡（保錡），安排4日3夜的遊艇Staycation，讓出道4年的ERROR好好休息，同時在朝夕相對的時間裡能夠互吐心聲。

預告中流下男兒淚的193，被公投成為改變最多的成員，期間更被阿Dee大爆他曾經的囂張豪言，指他說話難聽；曾因緋聞跌入低谷的保錡，自認過去態度懶散，至今終於成功「補血」，讓他找回生活的熱情。

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身為ERROR隊長的肥仔，在登船的第一晚就肩負起廚師的職責，為隊員炮製晚餐。

為隊友無私付出的他直言：「某程度上已把他們當作是家人，你不會奢求他們回報甚麼。當然也會想他們長進點。起初也想要跟MIRROR拼過，如果我們能夠搞笑又能跳唱，豈不是好厲害？但事件不是你想那樣簡單。保錡跳舞能力有限，193又不太喜歡跳，所以覺得我的夢已經幻滅了。」

但他發現觀眾反而喜歡看最真實的他們，曾經有次訪問，肥仔站在隊友身旁笑到失控：「我笑到喘氣，原來觀眾喜歡看這些，原來做最真實自然的自己，觀眾反而喜歡看這些。」

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保錡成功「補血」

節目組開拍前向一眾與ERROR合作多年的幕後收集意見，想了解大家對4子的「喜愛程度」，就著各方面包括準時程度、願意溝通程廣、投入拍攝程度等作評分。

當中講到最投入拍攝氣氛的一欄，保錡被選為最後一名，整合原因是指他最難控制。

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保錡曾態度懶散

曾因負面新聞跌入低谷的保錡直認，過去的工作態度懶散，在入行第2年拍《ERROR自救TV》時不知自己在做甚麼：「收工就借酒消愁，收入不多又找不到開心與快樂。直到今年有機會出歌，能夠在台上唱歌、做到想做的事讓我『補血』，人生終於改寫，叮一聲醒來，找回人生的追求與慾望，所以現在做甚麼都好有熱情。」

出道4年，經歷高低的保錡，亦認為大家的心態已不同：「覺得無當初的單純，現在背負的東西太多，會每日提醒自己一路走來不易，不能像從前一樣隨便去做一件事、不負責任去玩。」

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193改變最多

講到入行4年來改變最多的成員，眾人一致認為是193。保錡指過去193願意突破的空間很小，現在變成很願意突破：「他會去學唱歌、學樂器，不再抗拒跳舞，進步很多。」

回憶初出道時，阿Dee指隊員間會因為創作有許多紛爭，他指193是當時最缺乏經驗的一員，但會在吵架時說出很難聽的說話：「我的Fans比你們全部都多，大家都只想看我。」但直到近年他已經沒有再抱持這種想法。

阿Dee講到：「他以前會這樣說，是因為他不是在追求自己的表演藝術，現在他會去追尋、經營自己的表演藝術，去學唱歌、樂器，而不是只看支持者。我們以前在不吵架時也會跟他說，你這樣說話都幾難聽，但他不會聽進去，現在覺得他真的成長了，他的轉變源於他的經歷，令他放下一些舊有的價值觀，而用行動去證明自己。」

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193超感性

193透露自己都會重溫自己的演出，每次都覺得有所進步，更自爆最近看《季前賽》的表現，看完「喊到痴咗線」：「很多人不把我當作演員，只當我是個諧星。」

他續指：「雖然我現在會追求自己的表演，但都會好在乎粉絲，有小學、中學生支持者，跟別人說喜歡193但卻被同學笑，因為對方喜歡跳唱了得的MIRROR，然後取笑他喜歡193。」

193邊拭淚邊說：「我真的想做得更好，讓喜歡我的人不會被取笑、攻擊，我想他們跟別人說喜歡193是件自豪的事、說得出喜歡我的實力。」

隊長肥仔則笑指193眼淺，說早預計到他會是4子當中最快流淚的一個。

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