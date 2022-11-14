體重不足100磅 總膽固醇指數卻超標  註冊營養師5個月速效降醇解心結

▲ 李小姐雖然體重不足100磅，但仍然有膽固醇超標情況，且胡亂戒口導致營養失衡，後來經營養師Sharon指導下，膽固醇水平終回復正常。

「你咁肥，小心膽固醇超標！」很多人都以為肥人才會有膽固醇超標問題，但註冊營養師指出，其實膽固醇是否超標與表面肥瘦根本無關！四年前，體重不足100磅的李小姐發現自己的總膽固醇和壞膽固醇指數超標，當下便開始嘗試不同方法去降低膽固醇，只可惜情況一直未見改善。最終在註冊營養師的指導下，制定出適合自己的飲食清單，透過調控日常飲食，在滿足營養吸收及均衡的前提下，短短五個月內，就將總膽固醇和壞膽固醇指數降至接近正常水平。

膽固醇超標 情緒受困難治本



56歲任職醫護支援工作的李小姐，平日最愛吃麵包、蛋糕、老婆餅、肥豬肉、魚皮和魚腩等高脂食物，四年前進行身體檢查時發現總膽固醇和壞膽固醇指數超標，雖然嘗試過戒口和治療，但一直沒有改善，總膽固醇和壞膽固醇指數依然處於超標水平。「試過參加不同療程，利用儀器幫助降低膽固醇，但做完整個療程都無效用。又試過戒吃麵包、蛋糕、肥豬肉、糖，雖然有輕微改善，但好辛苦又容易反彈，總膽固醇和壞膽固醇指數依然超標。」

治療膽固醇之路令李小姐身心俱疲，在見註冊營養師Sharon時，她坦言一直被膽固醇問題困擾，奈何不知可以從何入手，那份無力感讓她感到無比灰心，「連心理狀態也受到影響，壓力很大，每次面對着眼前的食物都會好擔心，看到喜歡的食物就更加害怕，怕吃完又會令總膽固醇和壞膽固醇指數上升！但又不想靠藥物控制，因為藥物只是治標不治本，不想成世人都要倚賴藥物！」

▲ 李小姐幸得註冊營養師Sharon教授營養知識，在短短5個月內將總膽固醇指數由最初6.3降至5.5。

註冊營養師悉心指導見成效

就這樣拖了兩、三年，結果一次機緣巧合下，李小姐遇上德善健康管理，在職員轉介下就認識了註冊營養師Sharon。經過測試、分析及詳細交談，Sharon好快就掌握了李小姐的身體狀況，並教她學識分辨好壞脂肪、膽固醇的成因和預防方法、飲食均衡和多元化的重要性。註冊營養師Sharon更根據李小姐的膽固醇水平及身體狀況，度身定制了一套飲食計劃，幫助李小姐在短短5個月內將總膽固醇指數由最初6.3降至接近正常水平的5.5，而壞膽固醇指數由4.71下降至3.52。「當時我一看到結果，整個人有種如釋重負的感覺，真的非常開心！我每星期見Sharon一次，完成第一個療程後，大約三個月時間左右，總膽固醇指數已明顯下降了很多。」至今，李小姐回憶與膽固醇抗爭的日子，仍頗有感觸，感歎道早知透過均衡飲食，不必過分戒口也能成功控制膽固醇，就應該早點求助註冊營養師！

胡亂戒口難降醇 或致營養失衡

註冊營養師Sharon憶述，當初第一次見李小姐時，其體型偏瘦，而且患有骨質疏鬆，加上胡亂戒口，所以導致營養不足甚至出現肌肉流失的情況。幸好，經過其飲食指導和灌輸正確營養知識後，李小姐的總膽固醇指數和健康都有明顯好轉。李小姐說：「我跟從註冊營養師Sharon的指示循序漸進地調節飲食習慣，效果真的很好很全面，就連持續數年的便秘和體重問題也得以改善。在整個療程中，她教我調節飲食習慣，例如飯要吃三色米、麵包要選擇麥包、三文魚要吃魚柳……她亦教識我很多食物的營養知識，那時才驚覺自己原來一直吃錯食物！」

註冊營養師揭看不到的膽固醇陷阱

最令李小姐想不到的，是平日最愛的魚皮和魚腩竟是導致總膽固醇指數超標的真兇之一！註冊營養師Sharon解釋道：「其實含飽和脂肪和反式脂肪的食物，才是導致血液內壞膽固醇上升的原因。而飽和脂肪一般都是來自動物的皮層如雞皮、魚皮、肥肉、牛油、豬油、全脂奶類等。另外，一般人認為健康的椰子油，其實都是屬於高飽和脂肪的食品。」她又表示，很多人一直以為肥胖人士才會有總膽固醇指數超標情況，其實總膽固醇指數跟體型並無直接關係，即使體型纖瘦，同樣會好像李小姐般有膽固醇超標的情況出現。

▲ 註冊營養師Sharon表示，營養教育相當重要，先了解膽固醇，再從日常生活中改善飲食習慣。

註冊營養師Sharon表示：「食物選擇上有不少「隱藏脂肪」，如平日經常攝取大量飽和脂肪和反式脂肪，血管都會有機會積聚大量膽固醇，造成總膽固醇指數超標。當然，肥胖人士膽固醇超標的機會也會相對較高。」她提醒，平時在選購食物時應多加留意包裝上的營養標籤，以挑選出健康食物，切勿被產品包裝的字眼吸引而忽略當中的營養成份。註冊營養師Sharon提議，想預防總膽固醇過高，也可考慮進食富含植物固醇的食物，如植物油、芝麻、腰果、杏仁等，因植物固醇的結構類似膽固醇，但可幫助阻隔腸道膽固醇吸收。另外，Sharon亦推薦豆腐、枝豆、三文魚、紅衫魚和黃花魚等含有大豆異黃酮、奧米加三脂肪酸的食物，能保護心血管健康，有助降低三酸甘油脂以及減少血管血栓的形成。

▲ 市面上食物種類五花八門，註冊營養師Sharon建議多留意營養標籤，避免墮入「隱藏脂肪」陷阱。

膽固醇在人體中擔當重要角色，主要製造細胞膜、荷爾蒙等，亦能幫助維持身體機能。註冊營養師Sharon表示，雖然膽固醇是人體不可或缺的部分，但必須懂得分辨好與壞，才不會誘發健康風險。一般情況下，成年人總膽固醇指數標準少於5.2mmol/L，如果超過5.2mmol/L就應該盡快求醫。總膽固醇指數通常要透過血液測試才能得知，但如果感到心口痛和血壓高，尤其是舒張壓高等情況，都有可能是膽固醇過高，這時候最好找醫生做血液測試。

▲ Sharon表示，一般成年人膽固醇指標應少於5.2mmol/L，如發現有超標情形應盡快求醫。

▲ 德善健康管理註冊營養師盧君渟（Sharon）

澳洲註冊營養師

澳洲科廷大學營養治療學碩士

美國俄勒岡州大學營養治療學學士

澳洲營養師協會（DA）會員

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(特約)