【靜脈曲張】45歲廚師日站5小時睡醒驚見滿床血　揭靜脈曲張致皮膚潰瘍

▲ 45歲廚師日站5小時睡醒驚見滿床血，揭靜脈曲張致皮膚潰瘍。

靜脈曲張是常見都市病，需長期站立或久坐的打工仔都是高危一族。台灣一名45歲廚師工作期間經常一站就4、5個小時，患靜脈曲張卻不以為意，結果皮膚潰瘍難癒合，某日睡醒驚見滿床都是血。

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綜合台灣媒體報道，台中市一名45歲的余姓男子任職廚師，工作期間經常久站4、5個小時，患下肢靜脈曲張已逾2年，皮膚更出現潰瘍，不時出血。但他自覺不嚴重，加上工作忙碌，一直拖延不就醫。直至日前睡醒一覺發現滿床都是血，他才急忙到醫院檢查。

醫生表示，男子是因靜脈曲張嚴重導致皮膚潰瘍，傷口難癒合；加上病變靜脈受損，造成流血不止。最後他接受手術治療，再經3個月觀察後，症狀大幅改善。

靜脈曲張嚴重可致命

台灣外科醫生江坤俊曾於節目《健康2.0》指出，靜脈曲張是一種慢性、病情持續進展的血管退化疾病。病情輕微時可能只有像蜘蛛網的血管浮起，但當浮起的血管愈來愈大，血液循環流動不好，就會造成血管炎；靜脈曲張造成的傷口也會非常難癒合。不但影響外觀，嚴重更會導致肺動脈栓塞，可以致命。久站、久坐人士、肥胖人士、長期便秘者、中年或以上女性、服用避孕藥人士及家族遺傳，都有較高風險患病。

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預防方法

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責任編輯：羅嘉欣