【惡人當道】古天樂撐百份百港產片　「總會拍電影」計劃支持新一代電影人

▲ 總會會長古天樂與《惡人當道》眾台前幕後人員出席開鏡拜神。

「總會拍電影」首部電影《惡人當道》日前進行開鏡儀式，出席包括：電影總會會長古天樂、導演關文軒、姜皓文、廖子妤、凌文龍、葉童、尹揚明、動作指導羅浩銘、電影總會副會長張同祖、楊逸德、鄺庭和及秘書長王延明。



總會會長古天樂表示：「以前電影界亦曾經合力拍過《豪門夜宴》、《雙龍會》等電影籌款，期望『總會拍電影』能以新思維，更主動直接地帶動本地電影產能，為香港電影工作者締造就業機會。今後通過『總會拍電影』計劃，總會能夠擁有自己出品的電影，既可以為市場帶來不同的戲種，電影收入又可以用於服務業界屬會，一舉兩得。」

▲ 《惡人當道》男主角姜皓文。

第二部片將開拍

電影總會在40多份參選劇本中，挑選出兩部作品作為頭炮，古仔說：「今次面試雖然有不少是新導演、新編劇，但其實他們的表現相當成熟，普遍水準都很高，亦有令我眼前一亮的人才。」

古仔指第二部獲選作品亦將於年底開拍，他說：「原先計劃一年拍4部作品，現時疫情放緩，電影行業開始復甦，所以我比較放心。我主張精益求精，因此希望完成首輪拍攝才展開第二輪招募。而且現在找評審也很難呢！大家都忙。」



男主角姜皓文說：「呢個係我一直好想演嘅角色，一睇到劇本就覺得好正，而且仲係『總會拍電影』嘅頭炮，所以更加有意義。今次我會用新嘅方法去演繹呢個角色，希望帶到新鮮感畀觀眾，令大家覺得：『嘩！呢個係姜皓文嚟㗎？』（第二次同Fish 合作有無感情戲？） 今次同佢個仔好有火花，同阿Fish 嘅火花就要問導演喇。」

▲ 《惡人當道》女主角廖子妤。

廖子妤演另類媽媽



為角色特意染了一個日久失修髮色的廖子妤說：「今次飾演一個『癲得』的媽媽，有一個9歲大的兒子，戲入面佢叫『老爺』。最搞笑係我問佢叫咩名，佢答我『叫老爺我天樂』，原來佢真名真係叫『天樂』，所以我係真正嘅天樂媽！」



主演之一的凌文龍表示這次角色甚有發揮：「我第一次飾演反派，很感謝總會開戲，令我哋一眾新演員有更多演出、學習的機會。」

由導演親自邀請演出的葉童說：「《惡人當道》主要在舊區拍攝，非常有香港特色。我的角色亦都很有故事，內心難以形容，混亂又飄忽。」尹揚明說：「戲中我與一班江湖朋友信了主，但因事需要重出江湖，有兄弟情、愛情、親情及江湖情。」

▲ 凌文龍

鼓勵新一代電影人

其實「總會拍電影」是香港電影工作者總會於2021年推出的計劃，計劃期內以開拍8部電影為目標，向每個獲選團隊提供最高420萬元製作費，將劇本製作成商業電影。

計劃旨在鼓勵新一代電影人積極創作，一起探索香港電影的新路向；同時，製作團隊需聘用本地電影從業員擔任所有工作崗位，藉此為同業創造工作機會、培育人才，推動行業持續發展。

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