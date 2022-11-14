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【播錯國歌】七欖南韓站播錯國歌　港欖總：錯誤不可接受

社會 11:34 2022/11/14

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（資料圖片）

亞洲七人欖球系列賽第二站昨日（13日）在南韓仁川舉行，在香港對南韓的決賽中，主辦機構在賽前播放國家環節時，疑將與2019年社會運動相關的歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。香港欖球總會今日（14日）發聲明表示強烈不滿。

欖總指，於11月13日在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽香港對南韓的男子組決賽之前，按照慣例，應播放兩支球隊的國歌。而主辦機構亞洲欖球總會（Asia Rugby）最初為香港播放了錯誤的歌曲。這引起了他們的關注，並在賽後立即公開致歉。在香港隊贏得盃賽冠軍時，頒獎禮上已播放正確的中國國歌「義勇軍進行曲」。

香港欖球總會對此事情表示強烈不滿，並已收到導致此事件發生的完整解釋。會方指，雖然接受這是人為錯誤所致，但這個錯誤仍然是不可接受的，並對此事件表示深切關注和遺憾。

亞洲欖球總會已向香港欖球總會表達誠摯的歉意，並保證不再有同樣情況發生。

欖總又表示，香港隊期待於11月26及27日參加在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽最後一站。

港府今日凌晨亦就事件表示抗議和強烈不滿，指國歌是國家的象徵。主辦機構有責任確保國歌得到應有的尊重。港府已於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會表達極度不滿。

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記者：黃穎津

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