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【MIRROR成員】AK撐好友洪嘉豪演唱會　再與緋聞女友麻利同場現身

娛樂 12:30 2022/11/14

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AK同麻利又再次一同睇騷。

歌手洪嘉豪（Kaho）首個個人演唱會《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》昨日（11月13日）於西九竹翠公園繼續第二場，吸引到不少的歌手藝人前往捧場，繼前日（11月12日）有陳詠謙、程人富、Win Win（楊安妮）和衞詩等人捧場後。

昨日MIRROR成員江𤒹生（AK）、Oscar及AK緋聞女友麻利亦有一同捧場。

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【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正

AK再與緋聞女友麻利一同看演唱會

從片段中可見身穿黑色長袖衛衣及戴著漁夫帽的AK看得十分投入，在演唱會中手舞足蹈，Kaho在台上唱歌時AK在台下跟隨著音樂節拍律動，看來AK日前因為籃球賽而受傷的地方已經康復。

AK亦在社交網上載Kaho在演唱會的片段，寫上「Good Show Bro」，果然夠晒好兄弟，而AK旁邊還有Oscar及麻利，二人雖然坐在同一行，但中間仍然隔著Oscar及一名女友人，未知是否特意分開坐避嫌。

其實上次二人一同支持樂隊The Hertz及陳健安的音樂會時，他們已經前後腳入場睇騷兼分開坐，事後又被人看到二人同車離開，令緋聞疑幻疑真。

至於AK與Kaho因為一個電台節目而變得老友鬼鬼，早前AK的MV亦有找來Kaho來客串，總之有任何事，大家都互撐對方。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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