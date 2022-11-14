【千億新抱】李家誠捐1.5億予科大建創科大樓　徐子淇闊別一年現身氣質優雅

▲ 徐子淇與丈夫出席科大創科大樓的動土儀式。

「千億新抱」徐子淇自去年12月起就沒有更新社交網，也沒有出席公開場合，神隱了一年，行蹤低調。而11月10日徐子淇罕有出席公開活動，陪老公李家誠現身為香港科技大學一幢新科研大樓進行動土儀式。

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恒基地產主席李家誠早前向香港科技大學捐贈1.5億元，以支持科大的創新和創業發展。科大為答謝對方的善舉，科大將校園一幢新科研大樓命名為「李家誠創科大樓」，日前舉行動土儀式，李家誠攜同太太徐子淇現身，即時成為全場焦點。

徐子淇與丈夫李家誠手拿了一把綁了蝴蝶結的金鏟子，與香港科技大學顧問委員會主席陳祖澤博士、科大校長葉玉如教授及副校長（研究及發展）鄭光廷教授主持動土儀式。徐子淇戴著口罩及一身深色連身裙打扮，腰間繫上黑色腰帶，端莊優雅，盡題闊太風範，雖然沒有公開露面一年，狀態仍不錯。

徐子淇婚後為李家誕下兩女兩子，07年誕長女晞彤、09年誕下二女晞兒、11年誕下三子俊熹及15年誕下四子建熹，湊成兩個好字，貴為千億新抱，多年來都熱心慈善探訪貧困兒童，著重身教的她，多次帶仔女去不同地方探訪，希望他們感恩知足。

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責任編輯︰王明芳