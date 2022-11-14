【婆媳問題】李泳豪親為母子決裂傳聞解畫　豪仔心痛連累妻子：佢最冤枉

▲ 李泳豪否認妻子跟母親不和。

李泳豪上月迎娶台灣女友林妤謙（Agnes），由於未見李泳豪的母親施明及其孖生哥哥李泳漢現到場見謐，因而傳出施明恨嫌新抱Agnes與李泳豪同齡，屬高齡產婦，更有指兒子結婚擺酒一事，施明要透過報導才知道。

日前李泳豪跟太太Agnes和父親李家鼎出席活動，對於婆媳不和的傳聞，李泳豪首度開腔回應，心疼太太的他更出言護妻。

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▲ 李泳豪跟太太Agnes和父親李家鼎出席活動。（影片截圖）

太太最冤枉

泳豪強調所有都只是傳聞，他說：「最重要是我們一家人知道所有傳聞都是不盡不實，你問我有無不開心？當然有唔開心，因為唔想家人畀人講。」

至於何解施明未有出席婚禮，泳豪稱媽咪兩日前跟他解釋過原因：「我覺得家事，無謂講來講去啦，一陣有好多個版本出來。」並指著在旁的太太說：「最冤枉是她，我做這行被人講已經習慣，她就慘一點，我都安撫了一段時間。」

泳豪暗嘲製造傳聞的人很犀利：「笑下便算，你鍾意說甚麼就甚麼，只要我們知道並非事實便可以了。」

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鼎爺力撐新抱

老爺鼎爺亦力撐新抱，他說：「有些人專登調轉說話來講，傳聞就是傳聞，不用去理會。」

而Agnes閒時也跟老爺交流下廚心得，豪仔笑稱二人也有不少火花，他說：「她不明白香港飲食文化，有時候會覺得奇怪。」

此外，Agnes從鼎爺身上學習下廚竅門：「很多，你一時間要我說出來，我說不出來，因為太難啦。但當你做菜時，便會想起他曾經說過什麼，(有很多火花？)，如其說是火花，我覺得是很多愛心。」

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