【王妃時尚】凱特王妃戴珍珠耳環向奶奶戴安娜致敬　Kate與英女王同樣鍾情珍珠首飾

▲ 威爾斯王妃嘉芙蓮日前出席國殤紀念日，佩戴已故戴安娜王妃戴過凡的珍珠耳環出席，隔空向奶奶致敬。（圖片：網上圖片）

日前，英國皇室威爾斯王妃凱特（Catherine Middleton）出席英國國殤紀念日（11月11日），當日Kate一身造型成為不少傳媒話題，戴上黑帽配上珍珠鑽石耳環身穿深藍色Evie大褸，原來全都跟已故戴安娜王妃（1961-1997）有關。

查實凱特王妃耳上一對珍珠鑽石耳環曝光率非常高，因戴安娜經常戴着它出席重要場合時過。而原來也是出自已故高訂時裝設計師 Catherine Walker（1945-2010）之手，而她曾為戴安娜設計過1,000套華服而出名，甚懂大體不愛花錢買衫的Kate，似乎有意向這位已故奶奶隔空致敬兼懷念。

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至於Kate跟她的已故奶奶曾戴上一頂鑲滿珍珠、鑽石的劍橋情人節皇冠，根據行內專家表示此皇冠歷史悠久，1913 年由珠寶商 Garrard 根據瑪麗皇后的要求訂製而成，皇冠中的 19 顆水滴形珍珠非常搶眼。後來，瑪麗皇后將皇冠傳給英女王，其後英女王亦這頂皇冠送贈給戴安娜作為她的結婚禮物，而戴安娜王妃生前經常佩戴此皇冠出席不同場合，可見戴安娜對此頂皇冠的鍾愛程度。

記者：黃鑑江