【女性隱形殺手】卵巢癌確診多為晚期　5大高危群組40歲後宜定期檢查

▲ 卵巢癌確診多為晚期，醫生列5大高危群組，提醒40歲後宜定期檢查。

卵巢癌在本港女性致命癌症中排第6位，由於早期症狀不明顯，故有「隱形殺手」之稱。有醫生指出，很多卵巢癌患者在確診時已屬第3、4期，而卵巢癌的真正成因至今仍然不明，但有5類人士屬於高危，應特別警惕。

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台灣馬偕醫院婦科癌症學科主任張志隆在節目《健康2.0 名醫觀點》中指出，卵巢癌患者可接受手術，再配合術後的化療，而目前只有少數的標靶藥物被證明對卵巢癌有效果。患者在初次治療後，病情可獲一定程度控制，但約7至8成患者會復發，且復發的間隔時間會愈來愈短，最後可能會產生抗藥性。

張志隆表示，卵巢癌的成因依然不明，但有5類女性要特別注意：

1.有家族病史

卵巢癌與家族史有一定關係，例如媽媽、姊妹或其他直系親屬曾患卵巢癌，自己要特別小心。

2.有基因突變

如經過檢查發現有基因突變，例如BRCA1和BRCA2，女性在有生之年有一定風險患卵巢癌。

3.子宮內膜異位症

研究顯示，有部分子宮內膜異位症與某些特定的卵巢癌有相關性。

4.不曾生育

卵巢癌或與長期、持續性的排卵有關，例如從未生育過的女性，因為卵巢沒有休息、長期持續性排卵而提升患癌風險。

5.初經早或停經晚

在月經周期一直持續性排卵，患卵巢癌亦較高。

張志隆直言，卵巢癌沒有真正很好的預防方法，但以上5個高危群組在40歲後可定期檢查，例如照超聲波以及癌指數檢查，有助及早發現卵巢癌。

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

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責任編輯：羅嘉欣