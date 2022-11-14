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【知足孩子】拿舊摺機被路人嘲用「爛手機」　男童一句回應獲讚好家教

育兒經 12:50 2022/11/14

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一名男童拿著舊款摺機，卻被路人嘲用「爛手機」。

父母都想給子女最好的，現今的孩子物質豐富，並非人人明白「知足常樂」的道理。日前有台灣網誌作家分享，他看到一名男童拿著舊款摺機，卻被路人嘲用「爛手機」，不過男童一句回應獲大批網民讚賞他家教好。

台灣網誌作家、搖搖表演者楊元慶上周三（9日），於facebook專頁「楊元慶 無法取代的溜溜球」發帖文，當日他前往演講的路上，在捷運上遇到一個小弟弟，他拿著一部摺疊手機，形容「螢幕上有非常明顯的裂痕」。男童一副非常專心的樣子，應該是在瀏覽網頁。

最新影片︰

路人問︰爸媽怎麼拿爛手機給你用

旁邊有位阿姨跟他一樣觀察到男童，突然開口說︰

你怎麼還在用這種手機？你的爸爸媽媽怎麼會拿這種爛手機給你用？

男童一句回應獲讚好家教。（相片獲楊元慶授權刊出）

楊元慶認為阿姨這樣問很奇怪，正當他想為男童說話時，男童卻大方地回應︰

阿姨好，我覺得手機夠用就好了。

他感覺到身旁的乘客都在心裡為男童豎起大拇指，也謝謝男童的一句話，讓他在這弱肉強食的世界，看見社會仍有「知足」的心。他讚賞男童，「這位小弟弟是我今天的偶像」。

網民大讚有禮又知足

網民一致留言讚賞男童的回應，認為他很有禮貌，絕對是家教好的表現，而且懂得知足，在現今社會非常難得。另有網民表示，「回答既有禮貌又堅定，很棒」、「父母教得好，小弟弟也學得好」、「弟弟幫阿姨上一堂寶貴的教育課」、「這位長輩的素質不如一位孩子」、「價值觀的正確度並非和年齡成正比」。

點擊睇更多網民意見︰

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文章獲「楊元慶 無法取代的溜溜球」授權轉載

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責任編輯︰王明芳

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