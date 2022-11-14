【強制檢測】政府抽查黃大仙天馬苑駿康閣、屯門南浪海灣五座　10人未強檢被罰1萬元

▲ 政府抽查黃大仙天馬苑駿康閣、屯門南浪海灣五座，10人未強檢被罰1萬元。（資料圖片）

政府今日派員於黃大仙天馬苑駿康閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了約570名受檢人士。當中，8人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向他們發出了10,000元定額罰款通知書。

此外，政府亦派員於屯門南浪海灣五座的出入口查核受檢人士的檢測證明，是次行動共檢查了239名受檢人士。當中，2人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向他們發出了10,000元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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記者：黃穎津