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【日本旅遊】大熱日劇《silent》東京朝聖地　尋目黑蓮川口春奈告白餐廳【內附地址】

娛樂 12:16 2022/11/14

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日劇《silent》近期大熱。

被喻為今年秋冬最催淚的日劇的《silent》，由「木村接班人」目黑蓮、「國民女神」川口春奈主演》，上周播出第已創下衝破600萬的網上總播量，超越年初推理神劇《勿說是推理》、並刷新Tver平台和富士電視劇單集播放的歷史紀錄，成為近日Twitter全球趨勢第一名。被日本網民封為「每周都在破紀錄的日劇」！

香港觀眾逢星期五可在「黃Viu煲劇平台」追的看日劇《silent》，有「小木村」之稱的目黑蓮為了演活聾人角色，曾花不少心機苦練手語，劇中多場無聲喊戲更被觀眾大讚演技大爆發，人氣急升。

代田富士見橋

《silent》不時在日本隱藏靚景取景，例如在第二集中，目黑蓮和川口春奈，青羽紬（川口春奈 飾）在世田谷代田站2番線月台，遇上8年沒見的佐倉想（目黑蓮 飾）的重要場景，便是「代田富士見橋」，該場地原本是當地人才知道的富士山鄰近景點，近日因劇集爆紅而讓小區登上熱搜，目黑蓮在劇中所坐過的長椅，更成為朝聖地。

目黑蓮在劇中所坐過的長椅，更成為朝聖地。（取自IG）

 地址：2 Chome-18-8 Daita, Setagaya City, Tokyo（小田急線「世田谷代田駅）

劇中川口春奈跟鈴鹿央士散步一幕的拍攝地下北澤的新區域「reload」，亦是近年年青人的潮點。

告白場地。

告白餐廳

此外，劇中經常出現的重要場景，是名為「anea cafe matsumizaka」的咖啡廳，也是川口春奈和目黑蓮告白的場地。

餐廳位於東京目黑區，而劇中兩人在咖啡店的感人告白戲出現的木製卡位座椅，及大理石紋桌子，都是打卡的必然選擇，近日拍攝場景經常吸引過百人排隊，就為了親睹那窗邊的位子。

拍攝餐廳大排長龍。（取自Twitter）

地址：153-0041 Tokyo, Meguro City, Komaba, 1-chōme−16−7 エマーレ駒場

記者：區家歷

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