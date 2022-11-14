【圖炸軍營】涉網上貼文稱炸軍營　27歲男生煽惑罪成囚4年半

▲ 涉網上貼文稱炸軍營，27歲男生判囚4年半。（資料圖片）

27歲男生涉於2017年在香港高登討論區發文，題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，提及製作硝酸甘油的材料及步驟，被網民舉報。男生事隔近5年否認1項煽惑他人製造爆炸品，經審訊後被裁定罪成，今（14日）被判監4年半。法官指被告智力無異常，經深思熟慮發文，涉案貼文的炸藥若製成可造成嚴重人命傷亡，討論區可快速和廣泛地傳播煽惑貼文，後果極嚴重，而針對解放軍軍營加重案情。

被告陳振銘（27歲），案發時報稱學生。控罪指，被告於2017年11月17日，在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造硝酸甘油。

辯方今求情指，爆炸品報告顯示硝酸甘油為非常敏感和不穩定的化學物，涉案貼文提及的份量難以炸毁建築物。辯方續指貼文僅存在3天，法官反駁指皆因有人見到貼文後立即報案，警方再要求論壇刪文。

辯方又指，網民留言多為嘲笑被告「又發噏風」、「黐線」，法官質疑被告獲倫敦大學錄取，直言對被告的智力和心理另有看法。辯方解釋該課程為遙距課程，不清楚收生標準是否較實體課程低，法官稱不解為何心理報告指被告是成績稍遜的學生，卻獲倫敦大學錄取。

法官判刑時指，被告在討論區發布的煽惑貼文可快速和廣泛地傳播。爆炸品報告指，貼文中提及製作炸藥教學未有提及脫敏處理，所製成的炸藥不穩定和極危險，可能炸傷製造者或在運送過程中爆炸，誤傷無辜市民，若炸藥以金屬或玻璃盛載爆炸距離可達5至10米，猶如小型手榴彈，可致嚴重人命傷亡。

法官續指，雖然被告在貼文描述的材料所製成的炸藥份量不大，但若有人在不同地區放炸藥和增量製作炸藥，後果極嚴重，而針對解放軍軍營加重案情。

對於辯方指被告有自大型妄想症，法官指被告在SAT考試中取得1170分，去年獲倫敦大學錄取，反映被告智力無異常，經深思熟慮發文，不就其心理狀況減刑，並以5年作量刑起點。考慮到被告由2018年被捕至被落案起訴相隔3年，有不必要延誤，加上被告案發時沒有案底和年輕等，酌情減刑至4年半監禁。

控方早前於開案陳詞指，被告於2017年11月17日以其帳戶，於高登討論區發布1則題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」的貼文，內容提及硝酸甘油的製造方法步驟。同日晚上有人於討論區發現貼文後報警，警方其後要求移除貼文。及後警方警方發現19則由同一帳戶使用者發布或留言的貼文，內容具辱罵性質，顯示被告有反政府社會立場及鼓吹暴力的意圖。被告於2018年5月3日被捕。

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記者：陳曉欣