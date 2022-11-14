【主僕情深】爸爸坐輪椅獲外傭悉心照顧 女兒陪同返印尼向外傭父母道謝

遇上好女傭，真的「難過中六合彩」！新加坡最近有一個「模範外籍女傭和僱主」選舉，其中有一對入選的候選人，其僱主為報照顧之恩，選擇親身陪女傭回鄉探望女傭的父母，情節扣人心弦。

綜合新加坡傳媒報道，該活動由機構「外籍女傭援助與技能培訓協會」(以下簡稱「協會」)舉辦，該名僱主名王薇葳，44歲並從事幼兒教育。因為工作繁忙，她在2011年聘請來自印尼的女傭穆迪雅娜來照顧自己的兩名孩子。不料後來她的父親因脊椎出問題導致行動不便，於是穆迪雅娜在2014年開始轉而照顧老人家。

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王薇葳感恩表示，穆迪雅娜除了起居飲食應付得十分妥當外，更重要的是她會督促及陪伴她父親完成復康的運動，

她照顧得很好，父親在2015年底還能站起來!

王薇葳十分感激穆迪雅娜的付出，她希望讓穆迪雅娜的父母知道他們的孩子受到僱主的賞識與愛戴，也免去他們的憂心及掛慮。在2019年，王薇葳和她父親陪穆迪雅娜回鄉，到了印尼的機場後還需坐超過3小時的車才到達爪哇島的家鄉。但王薇葳卻一點也不覺得辛苦，因為她知道這樣做會讓穆迪雅娜感到很快樂，

穆迪雅娜說她的父母看到客人遠道而來，雖然嘴上沒說什麼，但面上始終掛著笑容。

王薇葳向穆迪雅娜的父母道謝，並向他們保證會好好照顧她，

我也是一名母親，所以明白作為父母的一定會非常掛心離鄉別井的孩子。如果我知道僱主愛惜我的孩子，我也會很感動，所以我更加要對穆迪雅娜好!

是次選舉共有8對僱主和女傭入圍，最終得獎成績會於11月20日在協會舉辦的「外籍女傭和僱主感謝日」上公布。

其實該協會自成立以來， 策劃和組織了許多幫助女傭的項目。例如設立獎學金讓女傭接受核心和專業技能課程，學習照顧年長者或幼兒;推出互助領袖計劃(Peer Support Leader)，目前委任了20名女傭成為義工，於受訓後成為「互助領袖」，目的為患有抑鬱症的女傭提供輔導及相關協助，意義深遠。

協會更設有會所，早於2021年3月投入服務，並將於本年11月底在競爭道正式開幕。會所新設有卡拉OK室﹑音樂室﹑韻律操及廚藝教室等設施，希望讓女傭放假時能有舒適的地方聚會及休息放鬆。

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責任編輯︰陳珈希