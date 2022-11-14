【奇妙旅程】電影《機場客運站》主角藍本 76歲伊朗難民機場心臟病發逝世

人來人往的機場裡，竟有人只可以此為家。伊朗難民──納賽里（Mehran Karimi Nasseri）近日於法國戴樂高機場（Charles de Gaulle Airport）逝世，享年76歲。因證件問題使他滯留於戴樂高機場18年，只可於客運大樓居住，不可出境也不可入境。其奇妙的經歷被荷里活大導演──史提芬‧史匹堡（Steven Allan Spielberg）改編成經典電影《機場客運站》（The Terminal），令納賽里一度受社會關注。

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綜合外媒報導，事發11月12日約中午12時，納賽里被人發現於戴樂高機場2號客運大樓心臟病發，因搶救無效證實不治，享年76歲。據悉，納賽里於2006年因健康問題曾一度能離開戴樂高機場入住巴黎的庇護中心。但機場職員接受訪問時稱，納賽里於逝世前數週卻回到了戴樂高機場居住。以往納賽里在生時亦稱

戴樂高機場是我的家。

納賽里的「奇妙之旅」展於1988年。據悉，納賽里於1945年伊朗蘇萊曼（Soleiman）出生，並於1974年曾到英國求學。回國後，他因抗議當時伊朗時任國王（Shah）而入獄，隨後更被遞解出境。

因被遞解出境因而失去護照的他，只好到歐洲各國申請政治庇護，亦成功取得聯合國難民處的難民證。他輾轉來到法國，卻稱裝有難民證及所有身份證明文件的行李於巴黎火車站被人盜取，使其無法證明身份。

納賽里稱父親是伊朗人，而母親是英國人。為了到英國尋找母親，他於1988年前往英國、德國及荷蘭。但由於他一直亦未能提供身份證明文件，以致前往其他國家亦被原機遣返至法國。由於他沒有身份證明文件，又沒有法國居留權，所以他亦不能出境法國。但由於他是原機遣返，故他能留在戴樂高機場，亦只能留在於此。從此，他便於戴樂高機場居住了18年。

18年來，納賽里於戴樂高機場的生活亦是推著載滿他的個人物品的手推車在客運大樓遊走，閒時於筆記本上寫日記、閱讀報紙及書籍為樂。直至2006年他因健康問題而入院，其間獲得法國難民資格的他出院後安排到巴黎庇護所生活。但他卻曾表示，離開機場令他沒有安全感，故他於逝世前數週又再次回到機場居住。

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納賽里的經歷被改編成電影《機場客運站》，由荷里活大導演史提芬‧史匹堡執導，湯漢斯（Tom Hanks）主演，並於2004年上映。電影上映後，納賽里的經歷受社會關注。然而據機場職員指，不少旅客到達戴樂高機場後亦會特意到客運大樓「探望」他，亦有旅客會給予他金錢，支援他的日常生活。據悉，當時史提芬‧史匹堡亦有給予納賽里金錢作購買故事版權之用。而不少機場內的商家亦會特別優待他，納里賽宛如「旅遊景點」。

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責任編輯：羅嘉欣

