【遺愛人間】女嬰出生僅9天離世　父母無私捐出遺體成「無言小老師」

▲ 女嬰出生僅9天離世，父母無私捐出遺體，成「無言小老師」。

小小天使遺愛人間。殯葬慈善機構「毋忘愛」最近在Facebook專頁分享，一名出生僅9天的女嬰離世之後，無私的父母同意捐出女兒小小的身軀，參與香港中文大學「無言老師」遺體捐贈計劃，讓女兒成為無言小老師。

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以下為轉載全文：

雖然女兒只有短短九天的生命，但闔上嘴巴眼眸的小天使，仍能聽見父母對她的呼喚聲、情意綿綿的囑語。生命無常，小天使在世短暫片時，有如落紅，卻不是無情之物；父母無私的付出，遺愛人間，讓女兒肩負無言小老師的職份，為醫科學生作默默無聲的身教指導；父母的博愛、無言小老師的付出，已是化作春泥更護花，將真摯的愛眷植根世間；深信小老師在冬日所灑下溫煦的陽光，已成為上天餽送眾生的恩賜。

父母身心疲累，無法親自護送女兒前往中文大學，他們將這重任交托給毋忘愛。

「毋忘愛」特別為小老師挑選了一個充滿童真圖案的環保棺木，為小老師蓋上小棉被，靈柩上擺放了一個手執花兒的小狗毛公仔，仿似散發溫馨情味與小孩子爛漫的純真。舁送小老師前往中文大學。當日，「毋忘愛」進行拍攝，我們把有關紀錄送給孩子的姨母保存，父母日後若然希望知道當日的送別儀式，亦可觀看到，不致產生遺憾。

小老師，縱然您在世間短暫勾留九日，但您所付出的貢獻，父母必以您為榮，以您為傲。

文章獲「毋忘愛」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為「在世匆促 綻放光華---感謝無言小老師」

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據香港中文大學醫學院資料，中大醫學院自2011年推行「無言老師」遺體捐贈計劃，旨在鼓勵公眾辭世後捐贈遺體作醫科教學用途。遺體捐贈者在離世後將遺體奉獻教育，不單讓醫科生學習專業的知識及技術，更可在過程中培育他們的品德及對人的尊重。

責任編輯：陳昊淋