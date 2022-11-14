【兩性關係】 丈夫遇車禍變植物人　太太照顧8年後分居20年求離婚敗訴

▲ 台灣人妻咁樣對無法自理嘅丈夫，實在心寒。

台灣一名人妻婚後與丈夫育有2名子女，詎料丈夫發生車禍重傷淪為植物人，她獨力照顧父子三人8年便撐不下去，與丈夫分居，自己獨立撫養2名兒女。20年後在孩子成年後，她向法院訴請離婚，惟法官審理後揭心寒内幕，判離婚敗訴。

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綜合台灣媒體報道，該台南的人妻於1990年與丈夫結婚，婚後誕下2名子女，目前均已成年，而丈夫於1993年發生嚴重車禍淪為植物人，經她悉心照護8年稍有起色，惟仍須監護宣告並由其弟弟擔任監護人。

判決書指出，人妻表示這8年間，她除了獨自照顧丈夫及養育2名年幼子女、侍奉公婆，還要靠打散工賺取微薄收入來幫補家計，長期下來導致自己身心狀態俱疲，健康狀態也瀕臨崩潰。

人妻補充指，2001年分居後，2名子女所有的費用，如教育費、生活費、保險費等，都由她獨力扛起，其中艱苦無人可知曉，而公婆本答允要將丈夫車禍所領取的300萬(約75萬港元)賠償金給她養育子女，最後卻未依約履行。人妻認為與丈夫已分居20年，已無任何夫妻之實，也沒任何感情基礎足以維持，因此訴請離婚。

人夫反駁時卻道出了心寒內情，當年是妻子不顧爸、媽反對，堅持帶他和小孩搬出去住，之後又因無力照顧他，結果數日後就把他棄置在爸媽家附近，直到爸媽發現，才把他帶回家照顧同住至今；妻子帶著孩子離開後對他不聞不問，就連兒女的婚禮也沒有通知他到場，由此可見，妻子主觀上厭棄他，不願與他共同生活，若婚姻有裂痕，妻子要負較大責任。

法庭上，女兒則證稱，因為嫲嫲對媽媽講話很尖酸刻薄，媽媽受不了才會帶著他們搬走，當年媽媽很年輕無力照顧那麼多人，才會把爸爸送回去嫲嫲家，不過聽媽媽說，當年是親自送到嫲嫲家的。

台南地院法官審理後認為，人妻將丈夫送回原生家庭才導致夫妻分居20年的主因，加上婚姻關係本來就會遇到許多波折與困難，雙方應該基於婚姻之基礎互相扶持及克服，並要清楚認知兩人要同甘共苦，而非違背婚姻原有的承諾及責任，人妻不顧無法自理的丈夫將他棄置回原生家庭，且長達20餘年未有照顧，是造成兩人無法維繫婚姻之原因，人妻應負較大責任，因此判人妻敗訴，不准許離婚的請求。全案仍可上訴。

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責任編輯︰王明芳