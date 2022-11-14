【高糖陷阱】不煙不酒男子患上肝炎　醫生揭長期飲用果汁成元兇

▲ 不煙不酒男子患上肝炎，醫生揭長期飲用果汁成元兇。

果汁一向給人印象都是有益健康，惟有醫生分享病例指，有一名不煙不酒的男病人因長期飲用果汁而肇禍，肝臟竟然出現輕微發炎，直到病人戒掉此習慣，3個月後抽血結果才回復正常。

最新影片:

家醫科醫師李思賢在Facebook《思思醫師，陪你健康的好朋友》指出，之前遇過一位病患，平時不煙不酒，但不知為何，於身體檢查時竟發現肝臟竟輕微發炎，他因此懷疑與病人常飲用果汁的習慣有關，於是建議病人暫停飲用果汁。果不其然，3個月之後的抽血檢查顯示，肝臟的狀況已經恢復正常。

李思賢表示，果汁比起完整的水果更易氧化，而果汁和一般水果的主要差別在於「纖維」，指出纖維對腸胃健康相當重要，擁有足夠的纖維，腸內益生菌才會豐饒生長，幫助排便以及增加飽足感。相反，若少了纖維，果糖變得更快進入身體，導致無法應付大量果糖瞬間湧入。會使得肝臟只能以脂肪的形式將其貯存。

李思賢補充，過多的果糖和「高尿酸」有關，其又與心血管疾病、高血壓、痛風、腎臟病脫不了關係。另外，他提醒綠色蔬果飲品確可以保養身體，但是要特別注意，調味時不要加入太多的水果，適度的水果可以平衡綠果飲品中葉菜類的味道，但是過多的水果就是沒有必要的了。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣