【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】

▲ 葉蒨文在《超能使者》中有性感水著演出。

TVB台慶劇《超能使者》上周劇情說到高勇（陳山聰飾）不惜跳入垃圾堆為Open姐（劉穎鏇飾）尋回亡父遺留的筆，令女方對他改觀兼心心眼。正當大家以為二人愛情線萌芽，今晚（11月14日）一集居然殺岀「高勇前度」朱小冰Icy（葉蒨文飾）。

劇情講述任職模特兒的Icy遭經理人脅逼「賣肉」，著完性感Look當車模再遭經理人矇騙接下水著寫真拍攝工作，更遭攝影師要求俯身擺Pose，高勇見狀即Man爆護花……

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特別清場拍攝

之前在台慶劇《美麗戰場》演心計候選港姐備受網民關注的葉蒨文（Sophie），這次在《超能使者》演戲份更重的Icy，她坦言緊張，並謂收到劇本後即勤做運動，於一個半月內激減11磅！

提到拍水著寫真一幕，Sophie指一向照顧演員的監製文偉鴻（Jazz）當日特別作清場處理，加上自己亦黐晒膠紙做足安全措施，故拍攝期間相當安心。

談到要跟經驗豐富的山聰演感情戲，Sophie自言表現未夠游刃有餘，幸獲山聰不時貼心提點，她說：「有場喊戲係戲中戲，佢都有教我點用演員嘅想像力去做，好感恩。喺呢套劇我亦接觸咗好多新嘢，學到好多！」

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名校出身

現年30歲的葉蒨文（Sophie）不但外貌出眾，成績也十分優異。

中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。

其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。

▲ （Instagram圖片）

即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的Sophie，放棄高薪毅然加入娛樂圈。

她參加2016年《香港小姐競選》後順理成章加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。

在2020年，她於《使徒行者3》不乏泳裝及濕身性感場面，其中出水芙蓉一幕更令觀眾印象深刻。

Sophie在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。

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與鍾培生傳緋聞

今年4月，當時有傳袁嘉敏因不滿鍾培生與Sophie過從甚密，故此愛成恨而不斷爆料。無辜捲入緋聞的Sophie，於個人社交平台上載與圈外男友合照放閃，用行動闢謠外，力證情不變。

其實Sophie早已名花有主，與男友啤梨仔拍拖4年，感情穩定。對於與鍾培生的緋聞，她直言不介意，揚言入行已「預咗」：「當比觀眾發洩同娛樂嘅渠道都係一種義工。」

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