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【神の拉闊】欣宜Anson Lo勁舞跳唱　默契十足盡展舞台魅力 【多圖】

15:39 2022/11/14

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鄭欣宜（Joyce）與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》於昨晚（11月13日）在亞洲國際博覽館Arena完美落幕，兩位落力的演出獲得觀眾掌聲、打氣聲支持。

欣宜、教主在連場勁舞下盡展功架，又帶大家重返90年代的音樂世界。在唱抒情歌時也向樂迷展現自己深情一面，每一幕也真的令人可以好好回味！

登場具氣勢

在一起首，舞蹈員打頭陣從左右與後方走向舞台中央，欣宜及教主以一身軍色造型揭開序幕，教主的貼身裝盡現完美身形。二人帶來強勁舞曲，馬上炒熱現場氣氛！

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深情獻唱

來到抒情歌的部份，教主與欣宜以黑白色服裝亮相，二人更各自帶來新歌，令人大感驚喜。欣宜在觀眾手機燈海陪伴下唱歌，教主唱歌時就表情多多又向粉絲放電呢！

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90年代音樂世界

在氣氛如此高漲下，當然也不可以停下來，二人身穿粉紅色搶眼服裝，帶大家重回90年代的音樂世界，一口氣帶來5首歌曲，如：因重新編曲變得充滿玩味感的《Barbie Girl》。二人在一舉手一投足也相當合拍，舞台魅力可謂滿分。

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欣宜教主拖手唱Medley

在「神之Medley」部份，教主、欣宜同以藍黑Look登場，十分合襯！二人混搭多首近年的熱門歌曲，令人聽出耳油之餘也為歌曲增加另一番味道。神徒們也對教主的造型「心心眼」，掌聲、歡呼聲不斷。

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  • （陳慧安 攝）
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強勁舞蹈

二人再次展現自己的活力，於在台上帶來勁歌熱舞，既有唱重新編曲的《螢光粉紅》、《唱這歌》，也有唱《Ignited》、《＠Princejoyce》、《Megahit》。二人的服裝充滿玩味、型格，也是值得粉絲留意的部份。

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