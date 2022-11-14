【下流上車族x法證先鋒V】林敏驄上《獎門人》忌廉突襲麥美恩　王敏奕輸遊戲志偉讚好女仔

昨晚播映的《開心無敵獎門人》嘉賓有「下流上車族」隊的林敏驄、江美儀、郭柏妍、鄧智堅、關曜儁及林景程，以及「法證先鋒V」隊的袁偉豪、洪永城、蔡潔、王敏奕、鄧伊婷、傅嘉莉、林子超、陳嘉慧及許俊豪。

是集百厭星驄哥再度光臨，氣氛自然熱鬧，在「開心無敵開口中」中，陳嘉慧「開口中」遭慘驄哥抹忌廉侍候，經歷完無情的忌廉洗禮後，嘉慧展示留在忌廉上的睫毛液，引得全場大笑。

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玩到興起的驄哥繼續發功，冇啦啦攻擊「獎老」麥美恩，麥美恩不甘示弱即時追向驄哥反擊，最終兩人的私怨變成多人混戰，大家齊齊變成忌廉人。

而在「開心無敵落大閘」中，整蠱得人多的驄哥反成攻擊目標，分別被指是「衣冠禽獸」及「執二攤」，認真慘慘豬。

▲ 郭柏妍竟然問啲餡係咪綠茶味，咁可愛得唔得架？

郭柏妍夠醒目

近期人氣爆燈的美儀姐，亦玩得十分投入。

在「開心無敵爭櫈仔」中，美儀姐多次出招撞開人，就連「阿女」郭柏妍都冇情講，被美儀姐的「無情Pat」撞飛。

洪永城見狀打算扶起郭柏妍，豈料郭柏妍盡得阿媽蠱惑基因，即時搶走洪永城的櫈仔。

▲ 王敏奕玩「口不對心」秒輸，反而獲老爺獎門人讚係好女仔。

王敏奕兩秒就輸掉

另外，「辣辣壽桃邊個食」同樣笑料十足，郭柏妍搣開辣辣壽桃後，看見全綠的餡料後忽然天真Tone問道：「綠茶味嚟架？」

美儀姐聞言即眼都凸埋：「阿女你冇嘢呀嘛，Wasabi嚟架喎！」濁到標淚的郭柏妍更依偎阿媽求安慰。

輪到玩「口不對心」時，王敏奕不出兩秒就輸掉遊戲，身為老爺的獎門人竟反讚：「呢啲好女仔嚟，夠誠實，傻得嚟幾可愛。」但數還數路還路，敏奕最終都難逃食辣辣壽桃命運！

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