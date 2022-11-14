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【退回補貼】申請保就業後裁員　律政司入稟向公司追逾352萬

社會 13:33 2022/11/14

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申請保就業後裁員，律政司入稟向利邦國際追逾352萬。

經營男士服裝品牌的公司，於2020年申請保就業計劃後獲發近千萬元，其後被發現接受補貼期間裁員，由公司原有181人裁員至剩餘6人，並且未有將所有補貼用作支薪用，被指涉違反保就業計劃承諾，律政司日前遂入稟高等法院，要求退回部份補貼及須被罰款，涉款共逾352萬元。

原告律政司司長，答辯人利邦國際品牌有限公司。

入稟狀指，特區政於於防疫基金下推出保就業計劃，僱主須承諾接受政府工資補貼期間不會裁員，而有關補貼須全數用於支付僱員工資，違反承諾須退回全額或部份補貼，以及須被罰款。
答辯人於2020年6月及9月，分別向秘書處申請兩輪保就業計劃，當時僱員人數為181人，最終分別獲批逾501萬及503萬港元，第2輪補貼只獲發逾469萬。入稟狀續指，答辯人其後被發現第2輪補貼中，約156萬元補貼未有使用，其後發現答辯人於接受補貼期間，即於2020年6月至11月，裁員共175人，公司只餘下6名僱員。

基於答辯人違反承諾，遂要求答辯人退回未被使用之補貼，以及須被罰款逾229萬，共須繳付逾352萬元。原告指秘書處於2021年6月通知及要求答辯人支付款項，並於2022年1月至3月多次要求答辯人支付不果，遂入稟要求向答辯人追討有關款項，並須支付利息及訟費。

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記者：林育慧

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