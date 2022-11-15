【靚太安樂窩】鍾情歐陸風夫婦豪花98萬裝修　壁爐式暖爐設計增添外國風味

想要一個淡雅得來，又有歐陸風的家居環境？今集《靚太安樂窩》邀請了Stay Living的設計師Lawrence，分享位於屯門918呎星堤的單位，單位由一對年輕夫婦所擁有，希望單位設計充滿歐陸風格之餘，又不會太過俗套，營造出一個舒適又休閒的居住空間，如果大家希望單位融入不同的歐陸風元素，不仿參考一下這個單位的設計！

由於業主十分喜歡外國壁爐的設計，所以要求客廳要添置一個壁爐，同時是一個暖爐，有實質的用途。壁爐上方設計了一幅特色牆，有一體化的感覺之餘也成為了大廳及飯廳的特色牆。Lawrence指以免搶走壁爐的焦點，兩側沒有加設傳統的電視櫃，反而增設了兩塊原木板，簡約設計方便業主放置影音產品及書籍。

整體環境不會因過多的物品或櫃體，使其感覺狹窄及凌亂。

書房方面，有一個大型書櫃可作收納空間之餘，另一特色是書櫃兩側的隱藏式櫃門，書櫃可以由左至右延伸，視覺上會變得闊落。由於書房的書桌正正對著玄關位置，設計師為業主增添了屏風，成為一個阻隔作用，為業主帶來私隱。

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廚房則貫徹歐陸式風格，選用特色花磚及仿格仔紋牆磚，櫃面另外選用了復古木皮，令整體感覺如同外國的「townhouse」般。另外業主希望有一張烹飪桌，Lawrence設計了一張又大又深的桌子，方便業主下廚。廚房門以水磨玻璃及不鏽鋼設計而成，設計比較工業風，以免整體風格過於單一。

玄關區設計了一組鞋櫃及「Ｌ型」弧形組合櫃，Lawrence指弧形設計可以減少碰撞，另外弧形櫃的門板位置設計了膠質藤織紋色面，增加層次感及以免發霉。不得不提的是客廁的大膽設計，用色較為誇張，上部份的牆身使用了啡紅色的水磨石磚，半腰下的牆身側侯使用了橙紅色的復古磚，地下亦選用復古的花紋磚，三隻顏色配搭起來都比較誇張，符合業主的心意。

裝修時間：五個月

單位裝修設計費用：約98萬，當中包括設計連訂造傢俬、水電工程及油漆工程等。

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責任編緝：蕭雅文