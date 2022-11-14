  • 25°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 Anson Lo 法證先鋒V 兒童疫苗 MIRROR演唱會 超市大搜查 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業意外】美國39歲鑄造廠工人上班僅9天　不慎跌入1000°C熔爐焚化慘死

健康 16:54 2022/11/14

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 Anson Lo 法證先鋒V 兒童疫苗 MIRROR演唱會 超市大搜查 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

39歲工人不慎跌進1000度熔爐慘死，美國鑄造廠被指蓄意違規。

工業意外，一椿也嫌多。美國鑄造廠卡特彼勒（Caterpillar） 於本年6月發生可怕工業意外，意外令工人迪克斯（Steven Dierkes）跌進近1000℃熔鐵爐，當場死亡。事後卡特彼勒因安全違規而被罰約14萬美金（折合約113萬港元）。工人迪克斯（Steven Dierkes）亦於日前出殯。

最新影片推介

綜合外媒報導，本年6月2日，美國鑄造廠卡特彼勒（Caterpillar）發生嚴重的工業意外。當時上班只有9天的工人迪克斯（Steven Dierkes）不慎跌入一個逾3米深、溫度達1000℃的熔爐，當場死亡。驗屍後證實，迪克斯死於「熱煙滅」（ Thermal Annihilation）。據了解，事後迪克斯遺體的搜尋過程艱辛，需等熔爐內的金屬冷卻，再花一段時間把金屬碎片進行分類，才得以找回其遺體。

迪斯克遺下的3名女兒，分別是12歲的瑞莉‧米爾（Rilie Myrl）、5歲的雷米‧喬（Remie Jo）及4歲的坦茲‧林讓（Tamzlinn Jean）。訃文中更形容迪克斯如泰迪熊，努力且心地善良。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美國職業安全與健康管理局（OSHA）其後發表意外調查報告，指出鑄造廠卡特彼勒（Caterpillar）接連發生多宗工業意外，又未有於熔爐附近安裝聯邦政府（U.S. Federal Government）所要求的安全裝置，如防護欄等，指控卡特彼勒蓄意違規，重罰其繳款約14萬美元（約港元113萬），並需於15天內繳付。

報告更指出，若鑄造廠卡特彼勒有依照規定，安裝安全裝置，則不會發生這次悲劇。報告並指出，卡特彼勒每年生產超過15萬噸鐵，屬美國大型鑄造廠之一，理應要更加嚴謹執行安全要求，保障員工安全。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【工業意外】工人遭鋼筋擊傷送院不治　發展商稱地盤即時停工已要求總承建商徹查
19:04 2022/11/08
【工業意外】工人遭鋼筋擊傷送院不治　發展商稱地盤即時停工已要求總承建商徹查
【工業意外】大埔39歲技工遭3噸重機器壓中　搶救不治遺4兒女
18:54 2022/11/08
【工業意外】大埔39歲技工遭3噸重機器壓中　搶救不治遺4兒女
【工業意外】疑遭約3噸重壓路機壓頭　39歲男工人送院搶救後不治
17:53 2022/11/08
【工業意外】疑遭約3噸重壓路機壓頭　39歲男工人送院搶救後不治

你可能感興趣

【工業意外】工人遭鋼筋擊傷送院不治　發展商稱地盤即時停工已要求總承建商徹查
19:04 2022/11/08
【工業意外】工人遭鋼筋擊傷送院不治　發展商稱地盤即時停工已要求總承建商徹查
【工業意外】大埔39歲技工遭3噸重機器壓中　搶救不治遺4兒女
18:54 2022/11/08
【工業意外】大埔39歲技工遭3噸重機器壓中　搶救不治遺4兒女
【工業意外】疑遭約3噸重壓路機壓頭　39歲男工人送院搶救後不治
17:53 2022/11/08
【工業意外】疑遭約3噸重壓路機壓頭　39歲男工人送院搶救後不治
網絡熱話 工業意外 美國

最高瀏覽

【神の拉闊】Anson Lo演出後身體不適　教主全身乏力要救護員攙扶離場
今日 00:18
【神の拉闊】Anson Lo演出後身體不適　教主全身乏力要救護員攙扶離場
【階級觀念】讀名校好朋友在酒店開生日會 基層女童向媽媽哭訴不獲邀請
11:07 2022/11/11
【階級觀念】讀名校好朋友在酒店開生日會 基層女童向媽媽哭訴不獲邀請
【慘困車廂】冒失爸爸送3女兒返學上托兒所　2歲女被遺忘困車廂9小時中暑亡
17:56 2022/11/13
【慘困車廂】冒失爸爸送3女兒返學上托兒所　2歲女被遺忘困車廂9小時中暑亡