【校長專欄】準備初小孩子恢復全日制　訓練自理忌餵食戒用電子產品助膳

▲ 梁麗美校長提醒家長訓練孩子自理能力，預備恢復全日制課堂。

近日大家的話題離不開「復常」，其中最令小學家長和孩子們興奮（又或是有少許擔心）的想必是恢復全日制的課堂學習。教育局日前公布，達到接種率要求的小學可申請於今年12月1日安排全日面授課。相信這真是一個令人振奮的消息，但對初小學生及家長而言，亦可能是一個挑戰。

疫情持續兩年多，小一至小三的學生幾乎未試過全天上課，教育界小學代表亦表示學校會為學童提供上課訓練準備及心理調適。除了學校有充分的準備外，作為家長，亦需要為孩子及自己調整心態，以喜樂的心迎接學校生活的復常。首先要訓練的當然是孩子的自理能力。半天上課孩子會在家吃飯，如果他們習慣了挑食，或是飯來張口，又或是以電視 / 平板電腦助膳，那麼在學校用膳會是一個大問題，而訓練孩子在一定時間內完成早、午、晚餐是重要且必須的。

如果小一的孩子習慣午睡，那亦是時候為他們訂定一個作息時間表，盡量避免午睡，而且更需要在指定時間內完成家課，但不要忘記給孩子們玩耍的時間。想提一提的是︰有家長會利用下午的時間為小朋友安排補習班，回復全日制後，如何處理呢？可能會將這些課程調到周六或周日，那麼，孩子就真會喘不過氣啦！

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恢復全日制課堂，除了為孩子作出準備外，家長的心態調整也很重要。可能會有家長覺得如釋重負，孩子全天上學，麻煩就會少了；也可能有家長因而覺得失落，因為見孩子的時間少了；也有家長會擔心在校午膳會增加傳播新冠病毒風險……無論如何，家長都需要以坦然平安的心迎接全日制復課，因為家長的情緒是會直接影響小朋友的呢！

孩子們健康成長，學校教育和家庭教育是相輔相成的。希望我們的孩子都能夠享受全日制課堂的學習和活動，在家裡也樂於和家長分享他們的學習生活。

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