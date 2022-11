【國歌風波】Google搜尋國歌及香港　結果竟非出現中國國歌？

▲ (資料圖片)

亞洲七人欖球系列賽第二站昨日(13日)在南韓仁川舉行,在香港對南韓的決賽中,主辦機構在賽前播放國歌時,疑將與2019年社會運動相關的歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放,港府已表達強烈不滿。

事件惹起國際爭議,網民關注爭相於網上搜尋。不過有人發現,如以Google搜索引擎搜索「national anthem hong hong」等字眼,搜索結果排列第一的竟然是《願榮光歸香港》(Glory to Hong Kong),而非中國國歌《義勇軍進行曲》。

TOPick記者今日(14日)下午1時許實測,以Google搜索引擎嘗試搜索「national anthem hong hong」、「國歌 香港」、「national anthem of hong hong」等字眼。

▼ 點擊圖片放大 +2

結果顯示,搜尋「國歌 香港」的結果則大多是跟亞洲七人欖球系列賽第二站誤播國歌的相關新聞;至於「national anthem of hong hong」的結果,排行第一的是《March of the Volunteers》,亦即是中國國歌《義勇軍進行曲》的主題曲,惟接下來的搜索結果竟是錯誤的《Glory to Hong Kong》。

至於搜尋「national anthem hong hong」的結果,就跟網民發現一致, 結果首項顯示與《Glory to Hong Kong》相關的維基百科條文。

根據《國歌條例》,國歌(national anthem)指《義勇軍進行曲》,即《中華人民共和國憲法》所指的中華人民共和國國歌。條例亦列明,中華人民共和國國歌是中華人民共和國的象徵和標誌;一切個人和組織都應當尊重國歌,維護國歌的尊嚴,並在適宜的場合奏唱國歌;及現須制定條例維護國歌的尊嚴,規範國歌的奏唱、播放和使用,增強公民的國家觀念,以及弘揚愛國精神。

TOPick記者正向特區政府及Google香港了解有關事件。

記者:黃穎津