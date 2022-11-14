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【國歌風波】Google搜尋國歌及香港　結果竟非出現中國國歌？

社會 13:59 2022/11/14

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（資料圖片）

亞洲七人欖球系列賽第二站昨日（13日）在南韓仁川舉行，在香港對南韓的決賽中，主辦機構在賽前播放國歌時，疑將與2019年社會運動相關的歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放，港府已表達強烈不滿。

事件惹起國際爭議，網民關注爭相於網上搜尋。不過有人發現，如以Google搜索引擎搜索「national anthem hong hong」等字眼，搜索結果排列第一的竟然是《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），而非中國國歌《義勇軍進行曲》。

TOPick記者今日（14日）下午1時許實測，以Google搜索引擎嘗試搜索「national anthem hong hong」、「國歌 香港」、「national anthem of hong hong」等字眼。

    點擊圖片放大
    +2

結果顯示，搜尋「國歌 香港」的結果則大多是跟亞洲七人欖球系列賽第二站誤播國歌的相關新聞；至於「national anthem of hong hong」的結果，排行第一的是《March of the Volunteers》，亦即是中國國歌《義勇軍進行曲》的主題曲，惟接下來的搜索結果竟是錯誤的《Glory to Hong Kong》。

至於搜尋「national anthem hong hong」的結果，就跟網民發現一致， 結果首項顯示與《Glory to Hong Kong》相關的維基百科條文。

根據《國歌條例》，國歌（national anthem）指《義勇軍進行曲》，即《中華人民共和國憲法》所指的中華人民共和國國歌。條例亦列明，中華人民共和國國歌是中華人民共和國的象徵和標誌；一切個人和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴，並在適宜的場合奏唱國歌；及現須制定條例維護國歌的尊嚴，規範國歌的奏唱、播放和使用，增強公民的國家觀念，以及弘揚愛國精神。

TOPick記者正向特區政府及Google香港了解有關事件。

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記者：黃穎津

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