【聖誕2022】14大酒店聖誕餐飲優惠推介　早午餐+自助餐+晚宴【持續更新】

▲ 各大酒店陸續推出聖誕餐飲活動及優惠。(圖片由品牌提供)

聖誕節快到了!最佳的慶祝活動當然是和親朋好友大食一餐啦!TOPick為你推介以下14大酒店聖誕早午餐、自助餐及晚宴餐飲優惠，趁著時間尚早就把握機會訂座了!

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1) 美利酒店 Murray Hotel

▲ 美利酒店。(圖片由品牌提供)

The Tai Pan及Garden Lounge提供聖誕半自助餐形式的早午餐，包括沙律、冷盤、自家醃製三文魚、現場烤肉及即點即製主菜服務。而晚餐將升級為海鮮燒烤自助晚餐。除直送凍海鮮、冷盤及芝士外，更增設即場燒烤香腸、羊架、三文魚柳、魷魚及即切有機火雞和烤牛肋等。

早午餐價錢：成人每位HK$888，小童每位HK$368

適用日期: 12月24、25、26、31日及1月1日

自助晚餐價錢：成人每位HK$1,288，小童每位HK$488，可另加HK$388享兩小時暢飲Thiénot Brut香檳和其他飲料。

適用日期: 12月24、25、31日及1月1日

Murray Lane節日西班牙早午餐，提供西班牙海鮮飯、西班牙式乳豬、烤羊腿、48個月伊比利亞火腿和多款經典Tapas。

價錢：成人每位HK$788，小童每位HK$328

Popinjays聖誕早午餐提供現烤Raclette芝士、甜美凍海鮮、燻魚和醃肉、現煮美饌及烤肉等。而平安夜和除夕夜將推出限定的五道菜慶祝晚餐。

早午餐價錢：成人每位HK$988，小童每位HK$488

適用日期：12月24、25、26、31日及1月1日

晚餐價格：成人每位HK$1,488

適用日期：12月24、25日

地址：中環紅棉路22號

查詢及預約電話：3141 8888

(另收加一服務費)了解更多

2) 香港文華東方酒店

▲ 香港文華東方酒店 。(圖片由品牌提供)

文華扒房及酒吧

週六節日早午餐

價格：成人每位HK$988，小童每位HK$588(可額外附加HK$688元可享用兩小時無限暢飲慧納白之白香檳及葡萄酒)

時間：12:00-14:30

適用日期：即日至12月23日

The Aubrey

精選節日早午餐

價格：成人每位HK$788起，小童每位HK$588起，素食菜單每位HK$728起

時間：12:00-14:30/12:00-15:00

適用日期：即日至12月23日、24日、25日

快船廊

自助早午餐價格：成人每位HK$988起，小童每位HK$588起

時間：11:30-13:45/14:15-17:00

適用日期：12月25日、1月1日

自助午餐價格：成人每位HK$728起，小童每位HK$488起

時間：11:45-14:30/12:00-14:00/12:00-15:00/14:15-17:00

適用日期：12月24-31日

自助晚餐價格：

時間：成人每位HK$888起，小童每位HK$588起

時間：18:00-20:00/20:30-10:30

適用日期：12月24-31日

地址：香港中環干諾道中5號

查詢及預約電話：+852 2825 4827或電郵

(另收加一服務費)

3) 如心酒店集團

▲ 如心酒店集團。(圖片由品牌提供)

Café Circles及黃竹坑 I-O-N節日自助餐

頭盤方面有海鮮冷盤、刺身、芝士及凍肉拼盤；主菜為聖誕烤火雞及其他烤肉、香煎比目魚配忌廉白酒汁等。甜品為聖誕樹頭蛋糕、聖誕泡芙甜品塔等。於指定節慶日子享用自助晚餐可獲贈波士頓龍蝦半隻。

Café Circles:

自助早午餐價格：成人每位HK$538，長者/小童每位HK$438

自助晚餐價格：成人每位HK$658，長者/小童每位HK$558

適用日期：12月24、25、26、31日及1月1日

優惠：於2022年12月10日或之前預訂自助餐，即享8折早鳥優惠

地址：荃灣西如心酒店

查詢及預約電話：2280 2868/5970 0551 (WhatsApp)

黃竹坑 I-O-N:

自助早午餐價格：成人每位HK$498，長者每位HK$438，小童每位HK$368

自助晚餐價格：成人每位HK$598起，長者HK$498起，小童每位HK$358起

適用日期：12月24、25、26、31日及1月1日

優惠：於2022年12月10日或之前預訂自助餐，即享8折早鳥優惠

地址：南灣如心酒店

查詢及預約電話：3968 8833/6793 4223 (WhatsApp)

中環及觀塘I-O-N節日早午餐、下午茶及晚餐連主廚餐桌放題

超過20款無限量添食的主廚餐桌食品、配搭7款糅合聖誕氣氛的主菜及甜品，包括法式藍帶芝士火雞火腿扒及聖誕甜品拼盤等。可額外加配生蠔、英國頂級有氣酒暢飲。大家更可選擇聖誕海陸晚餐連主廚餐桌放題或聖誕海陸晚市套餐。包括龍蝦濃湯、海鮮配搭肉食美饌作主菜、各款甜品糕點。

中環I-O-N Central Market

早午餐連放題價格：成人每位HK$468起，長者每位HK$408起，小童每位HK$338起

晚餐連放題價格：成人每位HK$598起，長者每位HK$498起，小童每位HK$358起

適用日期：12月24、25、26、31日及1月1日

地址：中環街市

查詢及預約電話：9141 5863 (WhatsApp)

觀塘I-O-N

早午餐連放題價格：成人每位HK$468起，長者每位HK$408起，小童每位HK$338起

晚餐連放題價格：成人每位HK$598起，長者每位HK$498起，小童每位HK$358起

適用日期：12月24、25、26、31日及1月1日

地址：九龍東如心酒店

適用日期：12月24、25、26、31日及1月1日

查詢及預約電話：3968 8222 /6508 0975 (WhatsApp)

(另收加一服務費)

4) 香港JW萬豪酒店(JW Marriott hotel hong kong)

▲ 香港JW萬豪酒店。(圖片由品牌提供)

The Lounge推出奢華節日香檳自助早午餐與聖誕自助晚餐。包括新鮮冷盤及各式刺身等。熱葷區供應各色各樣的國際和應節特色美食，如威靈頓牛柳、香草焗羊架等。自助晚餐美饌同樣鼎盛，有一系列冰凍海鮮及應節佳餚。每兩位賓客更可獲贈香檳一瓶。

平安夜、聖誕日及節禮日自助早午餐：

時間：11時至2時30分

價格：成人每位HK$1,098元，小童每位HK$768元(加HK$298元可享無限添飲指定香檳、氣泡酒及紅白酒)

平安夜自助晚餐：

時間：7時至10時30分

價格：成人每位HK$1,288元，小童每位HK$898元

聖誕日自助晚餐：

時間：7時至10時30分

價格：成人每位HK$1,188元，小童每位HK$828元

除夕自助晚餐：

時間：7時至10時30分

價格：成人每位HK$1,888元起（每兩位成人獲贈香檳一瓶），小童每位HK$1,328元

JW 咖啡室（5樓）

傳統聖誕美點及環球美食包括時令海鮮包括波士頓龍蝦、麵包蟹及紅蟹等。日式壽司刺身區有5至6頭南非鮑魚、鮮美刺身和手握壽司。切肉區供應聖誕火雞、澳洲M5和牛斧頭扒和威靈頓牛柳。中西熱葷包括蠔皇扣5至6頭南非鮑魚及花膠、燴海參、芝士白酒焗虎蝦、香煎鴨肝和龍蝦湯等。

平安夜自助晚餐：

時間：第一輪 (5時45分至8時)/第二輪 (8時30分至10時30分)

價格：成人每位HK$1,288元，小童HK$ 898元

聖誕日自助晚餐：

時間：第一輪 (5時45分至8時)/第二輪 (8時30分至10時30分)

價格：成人每位HK$1,138元，小童每位HK$798元

除夕自助晚餐：

時間：第一輪 (5時45分至8時15分)

價格：成人每位HK$1,188元，小童每位HK$898元

時間：第二輪 (8時45分至11時30分)

價格：成人每位HK$1,388元，小童每位HK$968元

Flint（5樓）

以時令食材炮製五道菜晚餐包括豬肝醬配黑毛豬火腿、香煎帶子配魚子醬等。自選主菜包括威靈頓牛柳配紅酒汁、香烤火雞配燒汁等。甜品有「聖誕之夜」或「士多啤梨夢」。

日期：12月24、25及26日

價格：每位HK$1,188元

地址: 香港金鐘道88號

查詢及預約電話：+852 2810 8366

(另收加一服務費)

5) 香港銀樾美憬閣精選酒店（The Silveri Hong Kong-MGallery）

▲ 香港銀樾美憬閣精選酒店。(圖片由品牌提供)

12月周末限定的「冬日早午餐」提供自助美食，包括傳統烤火雞、烤肉及多款聖誕特色甜品。

日期：12月1至23日周末

時間：中午12時至下午3時

價格：每位HK$508元(平安夜、聖誕節、節禮日及元旦每位HK$608元)。可另加HK$588元無限暢飲Louis Roederer香檳。

「聖誕節慶晚餐」設有五道菜。包括即開法國生蠔、煙三文魚和魚子醬及澳洲草飼放養牛肉他他。主菜為用上鮮甜彈牙龍蝦尾、餡料十足的自家製意大利餃伴幼滑龍蝦醬以及香烤羅西尼牛扒配盧瓦爾河谷鵝。甜品方面，傳統法式聖誕樹幹蛋糕，配以法國西南部特色甜點酒。

日期：12月24、25日

價格：每位定價HK$988元，可另加HK$488元搭配精選葡萄酒

酒店三個餐飲場地將攜手難忘的「除夕晚宴」。The Enclave將會呈獻節日自助餐，Fresh將無限量供應新鮮壽司和刺身，而The Pavilion的室外草坪則會化身生蠔吧並設置燒烤專區，提供香烤西班牙杜洛克豬腩、日本帶子、虎蝦、三文魚串燒和照燒牛肉等惹味美食。

日期：12月31日

時間：晚上7時30分至10時30分供應

價格：每位HK$1,088元，兒童每位HK$544元，可另加HK$588元無限暢飲Louis Roederer Champagne香檳

地址：香港東涌達東路16號

查詢及預約電話：3602 8989

(另收加一服務費)

6) 朗廷酒店(The Langham Hong Kong)

▲ 朗廷酒店。(圖片由品牌提供)

The Food Gallery自助餐

包括時令生蠔、多款新鮮凍海鮮、香烤原隻火雞、即點即製暖心麵檔、應節甜品等。

節日自助午餐

時間：中午12時至下午2時30分

日期：2022年12月1至31日及2023年1月1日（12月24至27, 31 及2023年1月1日除外）

價格：成人每位HK$498元，小童每位HK 308元

節日慶典自助午餐

時間：首輪：上午11時45分至下午1時45分/次輪：下午2時15分至4時15分

日期：2022年12月24至27, 31 及2023年1月1日

價格：成人每位HK$ 888元

節日慶典自助晚餐

時間：首輪下午5時30分至晚上8時/次輪：晚上8時30分至晚上11時

日期：2022年12月24至27, 31 及2023年1月1日

價格：每位HK$ 988元

唐閣

米芝蓮三星粵菜食府唐閣推出節日晚餐，當中包括釀焗鮮蟹蓋、南非鮑魚遼參、蓮蓉西米焗布甸等。

日期：2022年12月24至26及31日晚上時段供應

價格：每位HK$1,988元(包括Taittinger香檳一杯)

地址：尖沙咀北京道8號

查詢及預約電話：2132 7898

(另收加一服務費)

7) 半島酒店(The Peninsula)

▲ 半島酒店。(圖片由品牌提供)

「半島節日列車」嚐味之旅

露台餐廳咖啡廳將於呈獻「半島節日列車」嚐味之旅，大家可以於車廂內享用露台餐廳自助午餐或晚餐。

日期：2022年11月25日至2023年1月3日

自助午餐價格：逢星期一至星期四每位HK$688起港元，星期五至星期日每位HK$1,028起。

自助晚餐價格：逢星期一至星期日每位HK$1,028起。

日期 自助午餐 自助晚餐 2022年12月24日 每位HK$1,488 每位HK$2,488 2022年12月25日 每位HK$1,788 2022年12月26日 每位HK$1,788 2022年12月31日 / 每位HK$2,788 2023年1月1日 每位HK$1,788

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

查詢及預約電話：2696 6772

(另收加一服務費)

8) 唯港薈(Hotel Icon)

▲ 唯港薈(Hotel Icon)。(圖片由品牌提供)

位於酒店1樓Silverbox宴會廳將加設聖誕日自助早午餐及聖誕日自助晚餐，供應多款海鮮、沙律、應節熱葷及精緻甜品，連免費暢飲指定紅白酒、氣泡酒、啤酒、果汁及汽水。同時，更會即場舉辦大抽獎活動，送出多份豐富禮品包括唯港薈餐飲禮券及精緻禮物等。三小時無間斷的聖誕自助晚餐時段更會加有烤乳豬、鹽焗海鮮、威靈頓三文魚、清蒸石斑、榴槤芝士燒蝦等。

Silverbox 宴會廳早午自助餐

日期：聖誕日(12月25日星期日)

時間：上午11時45分至下午2時30分

價格：成人每位HK $888，兒童每位HK $628

聖誕日自助晚餐

日期：聖誕日(12月25日星期日)

時間：晚上6時30分至9時30分

價格：成人每位HK$1,098，兒童每位HK$738

查詢及訂座：3400 1388

The Market自助餐

除時令生蠔及一系列冰鎮海鮮外，更推出國際美食如慢煮摩洛哥羊腿、原隻烤乳豬以及鹽焗海鮮及甜品。

日期：12月23至27日、12月31日及1月1日

時間：自助早午餐 :上午11時45分至下午2時30分

自助晚餐首輪：下午5時30分至晚上8時/次輪: 晚上8時30分至11時

價格：成人每位HK$758，兒童每位HK$528起

查詢及訂座：+852 3400 1308/網上訂座

GREEN 節慶半自助餐

除可無限量享用半自助早午餐供應的熟蝦、青口、小龍蝦、法國海螺等海鮮外，半自助早午餐更備有多達二十款精緻前菜、湯及聖誕甜品供應。自選主菜推介有牛油龍蝦尾配松露意大利飯、聖誕法國小火雞及特色海鮮袋 (兩位用)，特色海鮮袋更備有燒烤醬、葡式辣汁或蒜蓉印第安辣粉牛油汁選擇。精緻主菜配以每位乙杯的紅白酒或瑪姆紅帶香檳及美味甜品。更可以優惠價$100無限量享用蛋糕櫃裡的招牌精美蛋糕。

半自助早午餐

日期：2022年12月24至26日、27日及1月1日

時間：上午11時45分至下午2時

價格：成人每位HK$588，兒童每位HK$388

半自助晚餐

日期：2022年12月23至27日、31日及1月1日

時間：晚上7時至9時30分

價格：成人每位HK$788起，兒童每位HK$488

查詢及訂座：3400 1300/網上訂座

天外天–中式節日盛宴

以傳統烹調方法演繹經典粵菜，以美酒佳餚歡度佳節。八道菜冬至晚宴包括桂圓舞茸燉法國鷓鴣及蠔皇南非鮑魚伴鵝掌等。黃師傅特別推介龍皇燴燕液、松露芝士焗龍蝦及翡翠蠔皇鮑魚伴關東遼參等配以送贈的瑪姆紅帶香檳乙杯。

中式美饌晚宴

冬至晚膳菜譜 (4位起用)

日期：2022年12月16至22日

時間：晚上6時至10時

價格：每位HK$988

節日晚宴菜譜 (兩位起用)

日期：2022年12月24至26日

時間：晚上6時至10時

價格：每位HK$1,388

除夕晚宴菜譜(兩位起用)

日期：2022年12月31日

時間：首輪: 晚上6時至8時/次輪: 晚上8時30分至凌晨12時

價格：每位HK$1,688

查詢及訂座：3400 1318

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈

(另收加一服務費)

9) 8度酒店自助餐

▲ 8度酒店。(圖片由品牌提供)

自助餐區搜羅世界各地新鮮空運海鮮，包括無限供應即開新鮮生蠔，鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮。而刺身區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身。新鮮出爐的火雞配搭傳統的金巴利汁，令口感更為綿滑。主打美食包括燒火腿、煎鵝肝伴黑松露汁、甜品等。另外，於12月24至26日，亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球活動！

聖誕自助晚餐

日期：2022年12月12至20日、27至31日及1月1日至2日

時間：5:30pm – 7:30pm / 6:00pm – 9:00pm /8:00pm – 10:00pm

價格：成人每位HK $598起，長者每位HK $508起，兒童每位HK $438起

優惠：酒店eShop預訂可享高達85折優惠/2022年12月20日或之前預訂並全數預繳更可享9折

電話：2126 1960/ 網上預訂

聖誕自助午餐

日期:2022年12月12至20日、27至31日及1月1日至2日

時間: 5:30pm – 7:30pm / 6:00pm – 9:00pm /8:00pm – 10:00pm

價格：成人每位HK $598起，長者每位HK $508起，兒童每位HK $438起

優惠: 酒店eShop預訂可享高達85折優惠/2022年12月20日或之前預訂並全數預繳更可享9折

電話:2126 1960/ 網上預訂

半自助午餐

盡享2.5小時無限供應冰鎮海鮮、自助田園沙律吧、精緻甜品及配搭自選主菜一款與是日餐湯。當中一系列節日特色主菜分別以烤火雞配農場火腿、香烤羊架、燒特級牛肉、日式雜錦剌身壽司拼盤及意式雜菜海鮮焗意粉等。

日期:2022年12月12至16日、19至23日、28日至30日

時間: 12:00-2:30pm

價格：每位HK$338起

優惠：酒店eShop預訂可享高達7折優惠

電話：2126 1960/ 網上預訂

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

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10. 香港維港凱悅尚萃酒店

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店。(圖片由品牌提供)

除精選海鮮、傳統粵菜和各式國際風味菜餚，The Farmhouse咖啡廳更提供特色菜式，如聖誕蜂蜜烤火腿、澳洲和牛、烤脆皮豬手、印度烤雞等即點即製美食，更有精美甜點如聖誕布丁、聖誕曲奇、英式水果蛋糕等。

日期: 12月24至26日、31日及1月1日

自助午餐

時間：首輪 12:00 NN – 1:30 PM / 次輪 2:00 PM – 3:30 PM

價格：成人每位HK$528，長者每位HK$298，小童每位HK$249

自助晚餐

時間：首輪 5:30 PM – 7:30 PM / 次輪 8:00 PM – 10:00 PM

價格：成人每位HK$888，長者每位HK$468，小童每位HK$419(另收加一服務費)

地址：北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店

11. 富豪酒店集團

▲ 富豪酒店集團。(圖片由品牌提供)

富豪香港酒店「北歐精靈童話村」自助晚餐

一系列北歐特式節日美饌，包括瑞典傳統蒔蘿醃三文魚、芬蘭三文魚忌廉濃湯、龍蝦西班牙海鮮飯及丹麥米布丁等。另有11款海鮮入饌的精選菜色，龍蝦三文魚籽沙律、黑松露蒸蛋、龍蝦他他配柑橘啫喱等。聖誕限定美饌則有聖誕火雞、金蒜粉絲蒸龍蝦、威靈頓三文魚、香煎鵝肝多士、養顏花膠燴鮑魚等。

日期：2022年12月24至26、31日及1月1日

時間：下午5時30分至晚上7時30分/ 6時30分至9時30分/ 8時00分至晚上10時30分

價格：成人 / 長者：每位HK$698元起，小童: 每位HK$428元起(另收加一服務費)

優惠：12月10日或之前於網上商店預訂聖誕自助晚餐，可享65折早鳥優惠

電話：2837 1772

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店

麗豪酒店「聖誕池畔」燒烤自助晚餐

包括傳統聖誕火雞、蜜糖燒火腿、香草牛油鹽燒美國肉眼等。更有波士頓龍蝦、松葉蟹腳、青口、等即叫即燒美食。多款聖誕主題甜品，法國提子聖誕樹頭餅、聖誕布甸等。

日期： 2022年12月24至26、31日及1月1日

時間：下午6時至晚上8時/晚上8時30分至晚上10時30分/晚上9時至晚上12時

價格：成人 / 長者：每位HK$638元起，小童: 每位HK$448元起(另收加一服務費)

優惠：11月30 日或之前於網上商店預訂聖誕自助晚餐可享7 折早鳥優惠，12月10日或之前預訂，則可享 75 折優惠。

電話：2132 1040

地址：香港沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店

富豪機場酒店「胡桃夾子」聖誕自助晚餐

一系列地道德國美饌，包括雜錦德國凍肉拼盆、德國椰菜沙律等。此外，多款佳節美食，如聖誕火雞、威靈頓三文魚柳等。多款時令海鮮、刺身、燒肉眼、等同樣不能錯過。聖誕甜品則包括聖誕樹頭蛋糕、聖誕乾果蛋糕等。

日期: 2022年12月24至26、31日及1月1日

時間：下午5時30分至晚上7時45分/下午6時至晚上9時30分/晚上8時15分至晚上10時30分

價格：成人 / 長者：每位HK$708元起，小童: 每位HK$388元起(另收加一服務費)

優惠：12月10日或之前於富豪酒店網上商店預訂聖誕自助晚餐，可享8折早鳥優惠

電話：2286 6238

地址：香港赤鱲角香港國際機場暢達路9號

麗豪航天城酒店聖誕任點任食節慶晚餐

提供無限量供應的節慶美食、滋味冷熱葷及甜品。精美菜式包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、黃金螺等冰鎮海鮮、聖誕沙律、意大利蘭度豆湯、聖誕烤火雞、多款聖誕造型甜品及意大利雪糕等。

日期: 2022年12月24至26、31日及1月1日

時間：下午6時至晚上10時30分

價格：成人 / 長者：每位HK$868元起，小童: 每位HK$528元起(另收加一服務費)

優惠：12月10日或之前於網上商店預訂聖誕節任點任食晚餐可享75折早鳥優惠

電話：3556 3288

地址：香港赤鱲角香港國際機場航展道8號

12. 港島香格里拉及九龍香格里拉

▲ 在 Café Kool節日自助午餐品嚐經典聖誕美食。(圖片由品牌提供)

港島香格里拉

大堂酒廊將提供瑞士小木屋體驗，大家可在實體木屋中享用傳統瑞士美食如芝士或朱古力火鍋、Raclette燒烤，搭配新鮮烹製的熱騰騰朱古力、暖心熱葡萄酒及香氣四溢的即烤栗子。

日期：2022 年12月24日至 2023 年 1 月 2 日

價格：節日午餐：每位HK$750元起

節日下午茶：兩位HK$950元起，最少四位起

節日晚餐：每位HK$1,288元起）

優惠：11月30 日至12月24日期間，於任何一間餐廳消費滿港幣2,000元即可獲贈禮遇，包括聖誕倒數月曆、港島香格里拉海景尊貴套房住宿體驗一晚、cafe TOO 自助餐等

電話： 2820 8333

地址：金鐘法院道太古廣場二座

九龍香格里拉

Café Kool 將推出豐盛的節日自助午餐，供應傳統美食，如聖誕烤火雞、蜜汁火腿，聖誕甘筍蛋糕及聖誕樹幹蛋糕。

日期: 2022 年12月24日至2023年1月2日

價格：自助午餐HK$538元起，包括免費迎賓飲品

電話: 2721 2111

地址：尖沙咀麼地道64號

13. 歷山酒店

▲ 歷山酒店。(圖片由品牌提供)

自助餐的美饌佳餚如:豐富的冰鎮海鮮、即場烹調的熱葷、即切烤肉及各式壽司和甜品。更有一系列的節日美食包括烤聖誕火雞配金巴利汁、頂級美國西冷牛排、多款清酒烹調的海鮮等。另有，即開新鮮生蠔、雪場蟹腳、雜錦刺身及壽司，加上聖誕經典樹頭蛋糕、聖誕玉桂朱古力蛋糕等。

精彩節慶活動

12月24日至26日: 聖誕老人派禮物

自助午/晚餐

日期：12月24日至26日、31日及1月1日

時間：11:30 -14:30/17:30 - 20:00/20:30 - 23:00

價格：成人每位HK$498元起，小童每位HK$408元起(另收加一服務費)

優惠：預購節日自助餐高達85折優惠，適用於12月9日至23日、12月27日至30日及1月2日。於12月15日或之前預購 12月24日至26日、31日及1月1日自助餐，並繳付全費，可享85折。

詳情及預購：http://bitly.ws/wKx7

地址：北角城市花園道32號

14. 香港富麗敦海洋公園酒店

▲ 香港富麗敦海洋公園酒店 。(圖片由品牌提供)

星耀廳節慶自助晚餐

於12月24日至27日推出各款環球美食，包括原隻美國傳統火雞、蜜汁烤火腿、馬里蘭蟹餅及抹茶香草煙燻澳洲安格斯牛柳等，更有一系列聖誕傳統甜品如聖誕樹頭蛋糕及聖誕雪球。

詳情

地址：香港仔海洋徑3號

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責任編緝：張懿慧