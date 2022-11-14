【日本學呢啲】女主持Mika學做人力車夫 37度高溫下拉車吃不浦
娛樂 14:20 2022/11/14
今晚（11月14日）J2 推出新節目《日本學呢啲》，一連10集女主持走訪日本各行各業，例如：人力車夫、電子競技、忍術、車廠等工作，拜師學藝即場實習，一新觀眾耳目。
今晚10點第一集主持Mika會介紹日本淺草的人力車夫。Mika話日本車夫有男有女，男的不止身材健美而且都好靚仔，甚有小鮮肉feel，女的亦非常可愛。
人力車夫要考試
每位車夫入職前，都要接受專業研修訓練，完成後通過畢業考試才可以出道，毫不簡單。
拍攝由車夫們開工前的早會開始，貫徹日本人認真個性，各位車夫在會上都大大聲回應主管，齋睇已非常熱血。
Mika之後先跟女車夫佐藤小姐開工，瞭解車夫們一天的工作程序。佐藤小姐開工第一件事，就係幫架車裝身。但奇怪地佐藤小姐之後竟然不是開車，而是走去掃街。
介紹淺草名勝
到正式拉車Mika同攝影師姐姐齊齊坐上車，二人體重大大話都過百kg，依然難唔到車夫佐藤小姐。
她在拉車過程中，不斷介紹淺草名勝同打卡位，完全沒有索氣，又介紹Mika幫襯一間即燒即食糰子，睇樣已經好得，食評更是不得了。
坐完車Mika跟車夫研修擔當，即係向導師及川唯學拉車。一輪簡單教學後，Mika迎來第一單job就係接載自家攝影師姐姐。
Mika拉完一圈之後話拉車其實一點都不辛苦，反而是37度的高溫，令人有點吃不消。
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撰文 : TOPick柴犬出動