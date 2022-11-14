【屯門暴動】兆康站暴動維修費達874萬　兩人認暴動罪3人受審

▲ 兆康站暴動維修費達874萬，兩人認暴動罪3人受審。（資料圖片）

2019年10月有示威者破壞屯門兆康西鐵站及輕鐵站設施，5男女被控暴動及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件今（14日）於區域法院開審。21歲地產經紀和16歲女學生於開審前承認暴動罪，其餘控罪存檔法庭。案情指，當日被毁設施包括燈箱、閘機和閉路電視鏡頭等，維修費用約達874萬元，兩名被告被截停時分，別持74厘米長鐵枝和噴漆等物品。其餘3人續否認控罪，案件明(15日)續審。

5名被告為何嘉俊（21歲，地產經紀）、雷呈昊（19歲，男學生）、黃健進（33歲，電訊銷售員）、16歲女生及陳朗婷（22歲，女學生）。5人同被控於於2019年10月7日在屯門港鐵及輕鐵兆康站一帶與其他不知名人士一起，參與暴動。何及16歲女生另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，即於輕鐵兆康站路軌近兆康商場入口保管或控制一支74厘米長鐵枝、1把鉗子和1瓶噴漆，控罪存檔法庭。

案情指，案發當晚近9時，警方接報指有逾百人於屯門兆康西鐵站聚集，並破壞西鐵站設施。約近9時半始，大量黑衣人手持長條形硬物在西鐵站集合，有人擊打西鐵站的閉路電視鏡頭、指示牌、閘機和玻璃門，亦有人噴油。該批人其後前往輕鐵站，用硬物擊打月台的告示燈箱、電子顯示屏、閘機及閉路電視鏡頭等。經點算後，港鐵站及輕鐵站的維修費用約874萬元。

及至9時許，手持74厘米長黑色鐵枝的被告何嘉俊於輕鐵路軌上被捕，警誡下稱「對唔住，我對以上行為，即係破壞西鐵站表示後悔，我知錯。」16歲女生則被警員目擊身處兆康輕鐵站人群中，有人向警員方向擲石，之後人群散去。女生最終被截停，斜孭袋被搜出2隻手套、尖咀鉗和噴漆，女生亦被拍得身處聚集人士中。

聆訊明（15日）續。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣