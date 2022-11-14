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【男人50】木村拓哉Keep得好似回春20年　兩愛女溫馨照賀壽讚最佳父親

育兒經 16:44 2022/11/14

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生日快樂！

日劇天王木村拓哉風靡亞洲萬千少女，他拍攝的劇集都是收視保證，事業得意，家庭亦非常美滿！雖然木村貴為萬人迷，但自2000年與歌手工藤靜香結婚並誕下兩女木村心美及木村光希後，做好丈夫及好爸爸，沒有與其他女星傳出緋聞！

最新影片推介:

木村拓哉在11月13日迎來50歲生日，他的兩個女兒也在IG上獻上祝福，木村心美發出的第一張照片是與爸爸躺在沙發上，靠爸爸大腿的合照，兩人表情相當逗趣，第二張則是身穿和服與爸爸帥氣的合影，最後是與爸爸一同扮鬼臉的照片，文中她寫下：「祝我最好的朋友和父親生日快樂。50歲!請繼續狂下去」。

而木村光希寫道：「Happy Birthday to the best dad in the World（生日快樂世上最棒的爸爸），真的很謝謝您，能出生當爸爸的女兒真的很幸福，Love you」，也上載出她嬰兒時期爸爸裸著上半身披著中長髮親吻她的照片，以及她雙手搭著爸爸肩膀，爸爸則摟著她的腰的合照，也是木村光希以模特兒出道以來難得在鏡頭前與爸爸的合照。

而相中的木村拓哉雖然已經年達半百，但仍然keep得很好，跟女兒站在一起不顯老，似回春了20年，由型男變型佬。

而木村的妻子工藤靜香則是在限時動態中貼出，在日本有幸福、感謝、純潔的愛含意的滿天星花束，圖中寫著：「HAPPY BIRTHDAY」祝福老公，木村拓哉本人則晒出一張生日卡片感謝大家的祝福「真的很謝謝大家傳來的話，雖然不知道我還會走到哪裡，只要能走就會繼續走下去！」

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責任編輯︰王明芳

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