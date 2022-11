何超儀獲《夏威夷電影節》頒終⾝成就獎　感激丈夫並肩同⾏：我背後的男⼈

何超儀於《夏威夷電影節》獲頒發終⾝成就獎,她更是⾸位非導演的女性電影製作⼈獲此殊榮。每年《夏威夷電影節》都為香港電影⼈特設終⾝成就獎,獲獎的全部是在香港影壇具相當份量及影響⼒的導演,去年獲選的便是許鞍華,前年便是關錦鵬,之前獲選的還有王家衛及吳宇森等。

大會向何超儀頒發此獎項,表揚她多年來在香港影壇的貢獻,堅持製作非主流獨立電影。何超儀⾃14年前成立「852電影公司」,⼀直秉承創意先行、大膽創新,製作風格鮮明的特色作品。大會更特別為超儀剪輯了⼀條作品選輯,內裡記錄了她多年來曾參與演出或製作過的名作。

大會更精選了三部超儀有份監製及主演的電影在電影節期間放映,包括其852電影公司的創業作《維多利壹號》、⾳樂紀錄片《尋找極致的快樂:火與冰》,以及由日本導演藤井秀剛執導的最新作品、日本恐怖片《怨泊》。

三場電影全院滿座,其中新作《怨泊》更是世界⾸映,此⽚由何超儀主演,合演的還有日本型格男星高橋和也、老牌影星白川和子及周俊偉。影片涉及日本民間怪異事件,如前世今生及魔鬼怪嬰降世等情節,影像非常風格化,令⼈不寒而慄。

感謝背後的男人

超儀因事未能親⾝出席領獎及主持⾸映禮,她為此特別錄製了多條感謝的⽚段,除了因未能親⾝到場領奬多次向⼤會致歉,更感謝⼤會及香港駐三藩市貿發處對她的肯定,還多次多謝老公陳⼦聰多年來與她共同努⼒。

她指老公是她背後的男⼈(He is the man behind my back),又稱如果沒有他,自己甚麼也做不到(I can’t do anything without him)。因為有老公多年來的支持,她才可以堅持走上這條路,她衷⼼感謝老公與她⼀起走這條充滿困難又充滿喜悅的電影道路,更說要與老公⼀起分享這個獎。

