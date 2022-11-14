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【二價疫苗】藥劑師學會指復必泰二價疫苗11月底到港　估計本港聖誕前就可接種

社會 15:18 2022/11/14

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會今日（14日）表示，學會向復星醫藥查詢得知復必泰二價新冠疫苗最快11月底到港，學會相信能在聖誕節之前本港就可接種二價復必泰新冠疫苗。

安全性相若對B.A.4/5效果更佳

學會引述數據指，接種一劑30微克二價復必泰新冠疫苗作為加強劑的一個月後，18至55歲對B.A.4/5的中和抗體水平為之前接種一價新冠疫苗加強劑的9.5倍，而55歲以上二價接種者則為13.2倍，而一價復必泰疫苗與二價復必泰疫苗的安全性相若。

另外，研究亦發現無論接種二價復必泰新冠疫苗人士之前是否曾感染新冠病毒，其對抗Omicron B.A.4/5的中和抗體水平明顯增加，尤其是沒有感染者。

建議作為加強劑

因各種Omicron變異病毒株肆虐，學會認為二價新冠BioNTech疫苗能有效對抗Omicron B.A.4/5新冠病毒，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議為已接種三劑一價疫苗18歲或以上人士提供二價疫苗的接種，兩者相隔最少兩個月；而只接種兩劑一價復必泰新冠疫苗12歲或以上人士，可接種二價復必泰新冠疫苗為加強劑。

崔俊明亦建議為18歲或以上人士、長期病患者、高風險人士包括醫護人員及長者提供二價新冠疫苗作加強劑的接種，針對現時流行Omicron變異病毒株，希望能作「交义保護」作用，也建議政府盡快引入二價科興新冠疫苗，作多種選擇。

一般來說，「價」代表疫苗可預防的病毒種類，「價」越高，可預防的病毒種類就越多，保護性也更全面。

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責任編輯：李榮忠

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