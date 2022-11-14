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【最新疫情】今增6,014宗確診　另多10名確診者離世

社會 16:41 2022/11/14

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（陳靜儀攝）

本港今（14日）新增6,014宗確診，其中本地感染佔5,458宗、輸入佔556宗，另多10確診病人離世。

新增556宗輸入個案中，317宗涉及機場檢測樣本、142宗涉及第1至3日樣本，餘下97宗涉及第4至7日樣本。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0%及87.6%。截至今日零時零分，本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今共811間學校呈報1,851宗確診，有8間學校共9班因出現群組感染，需停課7日，其中基督教宣道會宣基小學（坪石）多於一個班別需要停課。

院舍個案方面，9間安老院舍共16名院友確診，73名院友及5名員工需要檢疫；另有4間殘疾院舍共6名院友確診，8名院友及1名員工需要檢疫。

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責任編輯：黃小冰

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