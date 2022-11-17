【世界盃2022】特色餐廳一覽部分直播賽事　足球主題店+全球50間最佳漢堡店之一【不斷更新】

▲ 「Burger Joys」推出的迷你漢堡。（Burger Joys專頁圖片）

世界盃本周日（20日）開鑼，想與朋友一起欣賞球賽，同時光顧特色餐廳及酒吧，再享受美食，不妨參考以下推介！

「Lockeroom Dining」

餐廳以英超球隊阿仙奴為佈置主題，提供種類繁多的西餐，包括肉類、海鮮、自製意大利面、沙拉、自製甜點等。大蒜麵包和烤脆皮德國豬肘是他們的招牌菜。另一招牌菜香燒美國1855牛肉眼拼法國鵝肝，牛扒選用美國1855黑安格斯肉眼扒，伴碟有新鮮的羽衣甘藍，口感爽脆，中和牛扒的油膩感，同碟有一球紫薯蓉，質感濕潤、清甜綿密，可食出蕃薯粒與絲。

最新影片推介：

甜品控可試法式焦糖燉蛋，焦糖表面烤得焦香，燉蛋奶味香濃而且甜度適中。

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地址：旺角彌敦道558-560號譽發廣場8樓

電話：5236 8680

全球50大漢堡店「Burger Joys」

在2019年，餐廳獲網民票選為「全球50間最佳漢堡店」，作為本港唯一上榜的餐廳，採用了法國米芝蓮麵包，以及使用經紅酒及牛油烹煮的安格斯牛製作漢堡，而招牌雙層芝士漢堡更有兩塊厚切漢堡扒，十分足料，店內亦設有素食漢堡；另外多款不同口味雞翼亦是招牌菜。

在2015年，「Burger Joys」在灣仔駱克道酒吧街設立了第一家店，在3年內，他們將洛杉磯美食漢堡店的風味帶給香港市民，其後將業務擴展到西營盤。創辦人Manu Lee旨在讓餐廳成為人們可以忘卻煩惱、與家人和朋友一起閒逛和放鬆的地方。

部分招牌菜式：

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地址：灣仔駱克道42-50號君悅居地下E舖、西環西營盤第一街27-29號太益樓地舖

電話：2787 1288

「BAR109」24小時營業

主打尼泊爾及菲律賓菜，經常推出啤酒塔及套餐優惠，周末24小時營業，平日開下午3時至早上11時。則世界盃期間更會直播全64場賽事。想吃異國風味小食同時收看球賽，這裡是個好選擇。酒精及套餐優惠，即看【下一頁】。

地址：灣仔駱克道109號地下

電話：2861 3336

▲ （Openrice圖片）

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責任編輯：陳麗娜