【美食速報】全新「無雙麻辣花生」陪大家辣住睇波　麻辣香花椒和辣椒配啤酒一流

▲ 「無雙麻辣花生」。（圖片由品牌提供）

「無雙」一個年輕人熟悉的熱門遊戲名字，最近除了推出即食薯粉系列，還推出全新產品「無雙麻辣花生」，滿足嚐辣愛好者的需要。「無雙麻辣花生」酥脆可口，帶有麻辣鹹甜香，挑戰各位味蕾，適合大家「邊食邊睇」今個星期日（11月20日）開鑼的世界盃！

「無雙」指「無雙麻辣花生」帶有椒麻及辛辣味，是「睇波」必備的零食首選。讓大家「辣住睇波」，一口接一口，「無雙麻辣花生」適合配搭冰涼的啤酒一起享用。「無雙麻辣花生」配上麻辣香的花椒和辣椒，充滿花椒和辣椒的香氣，麻辣味道和爽脆口感的配搭一流！

「無雙麻辣花生」包裝設計以搶眼的紅色寓意麻辣味，並採用著名三國武將之一「張飛」作代表人物，象徵肝膽相照、麻辣無比，那股辣勁猶如張飛養精蓄銳後準備大展身手！全新產品「無雙麻辣花生」由即日起正式於指定便利店、超市及網購平台公開發售。

超市及便利店銷售點：惠康 / 百佳 / 7-Eleven / Circle K

網購平台銷售點：HKTV Mall / Ztore / Pandamart

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責任編緝：蕭雅文