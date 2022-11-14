【強制舉報虐兒】議員質疑罰則力度不夠　孫玉菡︰監禁一日對專業人士懲罰很大

▲ 勞副局局長孫玉菡。（資料圖片）

政府擬就強制舉報虐兒機制立法，勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）出席立法會福利事務委員會會議，多名議員質疑監禁3個月及罰款5萬元的阻嚇力不足。孫玉菡指，需要強制舉報的都是社褔界、教育界和醫療界的專業人士，「即使監禁一天，對他的懲罰都好大，因這些人最擔心是專業資格。」

據立法會福利事務委員會文件，當局建議將適用強制舉報機制的兒童界定為18歲以下人士，將經常接觸兒童而其專業或工作現受某種形式監管的從業員，包括社工、教師、護士、牙醫、各類醫療專業人員等列為強制舉報者。

在機制下，如強制舉報者有合理理由懷疑兒童受到嚴重傷害、或有受嚴重傷害的迫切危機須強制舉報。須舉報的情況有四類，包括身體虐待、性侵犯、心理虐待、及疏忽照顧，而違規者最高可判監禁3個月及罰款5萬元。當局今年底會推出網上研討會，並預計明年中將設電子學習平台，為須強制舉報的專業人士提供培訓。

立法會議員田北辰、容海恩等都認為現時最高3個月刑罰不夠。孫玉菡就解釋指，已經參考販毒、恐怖分子知情不報的最高刑罰最多都是3個月。容海恩則駁斥孫指，虐兒個案知而不報屬於共犯，而且現實只要求專業人士在合理時間舉報，認為若沒有具體時間則是形同虛設。

孫玉函則回應說，需要強制舉報的都是社褔界、教育界和醫療界的專業人士，「即使監禁一天，對他的懲罰都好大，因這些人最擔心是專業資格。」他又補充，由此專業人士會知道在第一時間舉報，否則擔心一旦觸犯法律，或許會無法繼續在自己的專業裡繼續工作。

根據立法會文件，現時各種類型虐待均有3級，專業人士可以遵循採取不同方式應對。周小松議員則認為非客觀標準，業界或者難以明白，亦擔心濫報發生。議員楊永杰及郭玲麗則關注，機制會令教師壓力培增，郭玲麗更提到特殊學校教師有時難以避免與學童會有身體接觸，質詢當局會如何處理。

孫則回應，現時已嘗試用客觀方式表述，且會推出網上研討會和電子學習平台提供培訓，釐清概念。孫玉菡說，管教同虐兒是兩件事，小朋友成長過程當然要通過要管教，和虐兒之間差別很大，他續稱能理解業界的擔心，當局已舉辦17場諮詢解答業界擔憂，「正常管教唔需要擔心，我覺得係分得清。」



至於濫報問題，孫認為立法後預計舉報個案會發生，但是專業人士應該不存在濫報問題。

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記者：袁澍