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【開心速遞】性感女神鄧伊婷遊泰國被非禮　遭熊抱摸胸強吻勁驚心

娛樂 17:26 2022/11/14

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睇見都驚！

在《愛·回家之開心速遞》演Latte的鄧伊婷近日飛到泰國遊玩，向來識做的她當然不少得在社交網分享水着照大派「福利」，勢要迷倒一班宅男的心。

擁有驕人上圍的她除令宅男心心眼外，就連猴子也對她垂涎，皆因她上載一段到當地公園遊玩的短片，片中所見身穿露腰V領配以短裙的她坐在韆鞦上，由於她太過有吸引力，令在旁的猴子不禁向她伸手胸襲，嚇得伊婷花容失色，並笑住「奪命狂呼」，場面搞笑。

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IG圖片

被胸襲+強吻

猴子向伊婷胸襲後，依然「唔夠喉」，再繼而出招強吻伊婷，真的「鍚到唔願停」，雖然猴子如此主動，伊婷都冇有怕，最後更齊齊大擺心心手勢合照。

帖文一出後，圈中一班好友紛紛畀Like，更留言「太好笑，睇咗好多次」，有網民更留言「這些機會不是我的！」、「做猴子好過做人！」。

而伊婷接受媒體訪問時表示當時有被嚇親，又指事後猴子有做回Sorry、攬攬、錫錫動作：「佢個樣咁搞笑同抵死，都嬲佢唔落！」

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拍《開心速遞》而為人熟悉

鄧伊婷是前香港女子組合Super Gear成員之一，在無綫期間拍過不少劇集，惟一直以閒角為主，直至拍攝節目《3日2夜》憑驕人上圍而令人留意。

近年，她亦有拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》演Latte一角逐漸為人熟悉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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