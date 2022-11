【幽默媽媽】要錢買BlackPink演唱會飛 媽媽一句神回覆幽默拒絕兒子

韓國超人氣女團BLACKPINK最近舉行全球演唱會,一票難求。馬來西亞一名忠粉青年為入場支持偶像,問媽媽要錢買門票不成功,反被她神回覆一句,令青年大感無奈。

BLACKPINK的巡迴演唱會<<BORN PINK>>馬拉站將於明年3月4日在吉隆坡開唱,門票價格最高達1,888馬幣一張(約港幣3,230),比當地最低月薪1,200馬幣(約港幣2,050)要高。普通人難以負擔,該青年繼而向媽媽求助,豈料媽媽的對答令他感到哭笑不得,並在Twitter上載與媽媽對話的截圖與網友們分享。

該青年網名為@iqmalxxx,帖文以「申請借貸失敗」為標題。對話中他首先發了一張BLACKPINK演唱會的座位海報給媽媽,並詢問她是否同意他去看,媽媽回答說浪費金錢。該青年不放棄,再次重申自己很喜歡BLACKPINK,希望能說服媽媽並資助自己。豈料媽媽回覆了一句,

你回來的時候,媽媽穿粉紅色給你看好了!

強行扭曲兒子喜歡BLACKPINK的原意,變為喜歡「PINK」(粉紅色)。

兒子見媽媽如此幽默,於是忍不住揶揄地問道,

那你會不會唱韓文歌?

截圖到此完結,不過從對話軟件上方可以看到該名媽媽在「錄製音頻」中,有網友留言表達十分好奇媽媽會怎樣回覆,也有網友猜測她應該是正在唱「I want nobody nobody but you」(韓國女子組合Wonder Girls的成名作「NOBODY」)。

此文帶給大量歡樂給網友,紛紛貼上大量「哈哈哈」的句子及表情符號,也大讚樓主的媽媽十分可愛。有網友更說自己也想做同樣的實驗,「我媽媽就係附近,我想試下睇下佢咩反應。」也有不少網友對於媽媽自薦穿粉紅色的這點表示十分有同感「唔理點都好,好多阿媽都係好喜歡著粉紅色衫…..」其後青年也在該帖文下留言,「我十分樂意想知道,誰人有興趣贊助我買門票!」持續強烈表達自己想看演唱會的慾望。

