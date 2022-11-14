【國歌風波】港欖總稱有提供正確國歌　霍啟剛：據悉主辦方人員擅自上網下載歌曲

▲ 七欖南韓站播錯《願榮光歸香港》，霍啟剛：據悉主辦方人員擅自上網下載歌曲。（資料圖片）

亞洲七人欖球系列賽第二站昨日（13日）在南韓仁川舉行，在香港對南韓的決賽中，主辦機構在賽前播放國歌時，將與2019年社會運動相關的歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放，主辦機構亞洲欖球總會稱屬人為錯誤所致；港府表示強烈不滿、香港欖球總會發表聲明指錯誤不可接受。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日（14日）在社交平台表示，事件完全不能接受，已向香港欖球總會了解事件，據悉總會向主辦方亞洲欖球總會提供正確國歌，惟主辦方前線人員未有使用，擅自上網下載其他歌曲使用。

霍啟剛認為，雖然亞洲欖總事發後已即時向香港欖總致歉，但並不足夠，事件證明亞洲欖總與當地組委會溝通不足，舉辦賽事流程出現錯誤，導致造成今次不可挽回的錯失。

霍啟剛促請香港欖總向亞洲欖總要求檢討工作流程，確保未來不會再發生同類事件；同時強烈譴責主辦方錯誤行為，並會去信韓國駐港領事館表達強烈關注，促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，向廣大中國人民致歉。

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記者：李榮忠