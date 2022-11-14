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【新西蘭旅遊】新西蘭航空直飛奧克蘭連內陸機$5,900起　明年2月中至6月底出發

社會 16:34 2022/11/14

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新西蘭航空直飛奧克蘭連內陸機$5,900起，明年2月中至6月底出發。（新西蘭航空圖片）

新西蘭航空連同新西蘭旅遊局推出機票優惠，以$5,900起便可由香港直飛奧克蘭，更包含一個自選新西蘭內陸接駁航段，讓大家輕鬆便捷地轉機前往基督城、皇后鎮、威靈頓、羅托魯瓦等多個新西蘭境內航點。

同時，新西蘭航空宣佈於聖誕及新年期間，將會增加直航服務至一周五班往返香港及奧克蘭，並於農曆新年假期時增至一周六班，及於假期後回復至每日一班直航航班。

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由即日起至2022年12月19日，登上官方網站 airnewzealand.hk 或於指定旅行社訂票， 可享優惠價格$5,900起香港往返奥克蘭經濟艙來回機票連一個自選內陸接駁航班。 至於豪華經濟艙及豪華公務艙來回機票亦只售 $17,200及$35,100起。出發日期為2023年2月12日至6月30日。以上價格另需付稅項約$3,100，有關費用會隨匯率而浮動，總費用以訂票時確定為準。

所有入境新西蘭旅客即日起不再需要填寫新西蘭旅行者聲明，亦無需出示新冠疫苗接種證明。

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責任編輯：陳麗娜

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