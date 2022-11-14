【新西蘭旅遊】新西蘭航空全面復航　推出$5,900起震撼機票價格直飛奧克蘭

▲ 新西蘭航空全面復航。

新西蘭航空為大家帶來期待已久的假期，實現多重願望！新西蘭航空連同新西蘭旅遊局推出震撼機票價格，以HK$5,900*起便可由香港直飛奧克蘭，更包含一個自選新西蘭內陸接駁航段，讓大家輕鬆便捷地轉機前往基督城、皇后鎮、威靈頓、羅托魯瓦等多個新西蘭境內航點。

同時，新西蘭航空宣佈於聖誕及新年期間將會增加直航服務至一周五班往返香港及奧克蘭，並於農曆新年假期時增至一周六班，及於假期後回復至每日一班直航航班。立即計劃行程搶購機票，與家人朋友一同出發，於久違了的新西蘭尋求你的理想假期。

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西蘭南北兩島應有盡有，不論想要過一個放鬆的假期，又或是想要難忘體驗，大家所尋求的，都可以在新西蘭找到。想享受平靜感覺，來到南島Milford Sound感受大自然的鬼斧神工；追求刺激快感，不妨挑戰坐上噴射快艇於皇后鎮沙特歐瓦峽谷飛馳；需要一點忘我享受，品嚐多款美酒佳餚包括新西蘭獨有海膽，讓身心與味蕾一同旅遊。

由即日起至2022年12月19日，登上官方網站 airnewzealand.hk 或於指定旅行社訂票，可享優惠價格HK$5,900 起* 香港往返奥克蘭經濟艙來回機票連一個自選內陸接駁航班。想要飛得輕奢華，豪華經濟艙及豪華公務艙來回機票亦只由HK$17,200* 及HK$35,100* 起。出發日期為2023年2月12日至6月30日。

新西蘭歡迎世界各地旅客到訪盡情享受探索，所有入境旅客即日起不再需要填寫新西蘭旅行者聲明，亦無需出示COVID-19疫苗接種證明。

*另需付稅項約HK$3,100，有關費用會隨匯率而浮動，總費用以訂票時確定為準。

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責任編緝：馮雪怡