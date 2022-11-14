Kaho獲張敬軒視如親生細佬　洪嘉豪盼開紅館再請軒公

▲ 張敬軒任洪嘉賓嘉賓。

洪嘉豪（Kaho）《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》昨晚於安盛竹翠公園舉行尾場 ，張敬軒現身做嘉賓，合唱《騷靈情歌》，Kaho擁著「軒哥哥」十分激動，全場狂熱歡呼！

昨晚音樂響起，軒公人未出場，觀眾已經興奮狂叫，Kaho笑道：「咁快知，咁一陣叫大聲D」。然後唱起《騷靈情歌》，唱畢兩人相擁，Kaho坦言，其實一見他身影於舞台上出現，已經想喊，不過不想唱不好而失禮，所以唯有死忍。

▲ Kaho甚激動。

Kaho：「我第一個騷好想同好重要的人分享第一次，軒哥，我識你二十年，點會估到有呢一日，可以請你做嘉賓，重要拿著你枝咪喎....」軒哥搞笑回答：「好開心我枝野，可以晚晚陪住你...哈哈哈！我剛同Kaho拍了兩個月戲，佢平日係劇組串串貢，今日做咩咁謙虛， 《超神經械劫案》有Jeffrey（魏浚笙）、白只，重有好多人，今晚成個劇組來撐你，勁呀你。」Kaho： 我邊有串，係白只搞到我咁...哈哈！」

軒公指Kaho對他如親生細佬：「每次講開Kaho，佢媽咪眼中口中呢個仔都係洪家驕傲，鋼琴又叻，有天份，之後佢讀演藝，Kaho音樂事業上面，我冇幫佢太多，今日佢企係台上，全靠佢努力同大家支持，你睇今晚直情好似去韓國睇音樂會咁，好靚！」

▲ 為歌迷派福利。

Kaho聞言即說：「上次你送枝咪比我，希望我可以係自己個台唱歌，我做到啦，多謝你。軒哥，下次！我紅館我再請你！」獲全場狂熱歡呼！軒哥即再來一個大力擁抱。

軒公又說：「我真係好戥佢驕傲。Kaho演藝畢業之後，由低做起，做過舞台音響等好多基層工作，佢唔同一般歌手和同齡新人，冇一份浮燥。記得有次我係澳門演唱會，想落台聽下音響聲音，心血來潮叫Kaho，上台幫我試下聲，等我可以係台下面觀眾席聽下，佢驚都冇驚過就載上Ear Mon，拿住我枝咪就唱以下呢首歌，之後我每次再唱呢首歌，中間一些節奏及樂曲上處理，我都係跟洪嘉豪版本，同CD版有唔同，」之後他為大家送上 《櫻花樹下》，全場歡呼聲掌聲雷動。

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