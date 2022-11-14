【WE ARE HOME】藍奕邦感激曾被鄧小巧收留　人妻小巧：會繼續返香港唱歌

《鄧小巧 X 藍奕邦 : WE ARE HOME》在剛過去的周六日（12至13日）完美落幕，演唱會開首兩人合唱〈雅俗〉、〈熱帶魚〉及〈MEAN〉，台下觀眾已經起身隨輕快旋律跳舞，阿邦向在場觀眾表示今晚大家進入comfort zone，盡情做自己。

阿邦感謝小巧

阿邦自言受病困擾，曾有輕生的念頭，而他回港時幸得小巧收留照顧，他謂：「你哋見得返藍奕邦，要多謝鄧小巧。」

阿邦又透露小巧結婚後一直猶豫是否繼續唱歌， 更大爆多次借醉發WhatsApp鬧爆小巧：「咁辛苦湊大你，而家唔唱！」又指：「相信雖然小巧不是會唱到街知巷聞的人⋯」，小巧立即大喝：「啋過你，我會㗎⋯」經過一輪互mean，阿邦續說：「但她儲起很多hard-core fans 的artiste，希望小巧繼續唱歌。」

▲ 小巧、阿邦於台上相擁，場面感人。

披露感情狀況

阿邦於台上披露自己的感情狀況，當年他與小巧互相認識大家的另一伴（阿邦的前度與白先生），而現時的他與前度已分開一段時間，常被小巧鬧爆仍時常掛念前度，但他清楚自己想念的已是以前的他，現在亦已經move on。

小巧以前也曾經寫過歌鬧前度，現在已是一位人妻，更笑指「但大家不要翻譯給返台下的白先生聽」，不過自己也有寫歌給丈夫，笑稱「當打個和」。

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白先生考慮搬來港

小巧於台上演唱〈兩種語言〉送給台下的丈夫。小巧更大爆白先生有考慮搬來港，又將上台唱歌比喻毒癮謂「但冇諗住戒(唱歌)」，並指出將來會繼續返香港唱歌，亦希望大家要珍惜阿邦這位創作力很強的人。

阿邦再於台上多謝小巧，由開始到而家多了一個不只朋友更是家人，小巧又搞笑回應：「分佢身家」，小巧又稱阿邦擁加籍，戲言說阿邦開放結婚，請有興趣人士入後台登記。

首唱重製版自知之明

兩人首唱重製版〈自知之明〉，小巧謂：「這是我中四便聽的歌！」阿邦即大喝：「你又講。」兩人保持好友互mean的狀態，並和台下觀眾唱出這首別具意義的藍奕邦出道作。

兩人與台下觀眾大合照並受觀眾熱情的呼喚兩度安歌，先唱〈世界這樣大〉、〈和好〉兩首歌，觀眾仍不肯離場叫「安歌」，最後兩人再度出場唱出〈雲吞〉作結。

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