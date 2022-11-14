【港鐵甩門】政府要求港鐵星期三提交初步調查報告　整個調查兩個月內完成

▲ 政府要求港鐵星期三提交初步調查報告，整個調查兩個月內完成。（資料圖片）

港鐵油麻地站昨早發生列車出軌意外，造成多道車門鬆脫，港鐵緊急疏散車上700多名乘客，其中逾百人須摸黑經路軌步行至旺角站，事件中2人不適，其中一人送院。港鐵初步調查發現，列車進入月台時首卡車一個轉向架偏離路軌，疑與路軌旁的金屬結構碰撞肇禍。

運輸及物流局局長林世雄表示，向港鐵提出3點要求，包括星期三提交初步調查報告，涵蓋事件的初步成因、跟進工作等；整個調查須要在兩個月內完成，相關部門會參與調查；機電署向港鐵發出書面指示，要求港鐵全面檢視鐵路網路設施穩妥。

對於港鐵稱初步相信是隧道軌旁有一個金屬護欄組件移了位，與列車碰撞，導致列車偏離，林世雄指待港鐵提交初步調查報告再評論，被問到港鐵疏散情況，有否需要檢討，林世雄指疏散程序檢討將包涵在初步調查報告。

距上次銅鑼灣站車門鬆脫事件尚未足一年，港鐵油麻地站列車疑因出軌再次「甩車門」。林世雄認為，「在鐵路系統一單意外都嫌多」，已要港鐵進行全面檢視。

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記者：李榮忠